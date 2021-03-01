伍禮賢：藍籌新貴阿里健康較值博

港股今(1日)曾一度反彈570點，及後升幅收窄至逾300點。光大新鴻基證券策略師伍禮賢指大市一方面收美股期貨做好影響，另一方面新經濟股跌足一星期，出現超賣情況，有技術性反彈。

惟他認為大市反彈力度不足，需視乎今日收市點，相信暫時大市表現偏軟。A股對大市的積極作用不大，今日升幅甚至少於港股，兩會雖然會是穩定大市因素，但主要集中討論十四五規劃，政策支持重型機械及內需股，對港股支持較少，預料股市向下支持位為50天線28,500點，向上試30,000點。