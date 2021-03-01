伍禮賢：藍籌新貴阿里健康較值博
2021年03月01日 11:24
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港股今(1日)曾一度反彈570點，及後升幅收窄至逾300點。光大新鴻基證券策略師伍禮賢指大市一方面收美股期貨做好影響，另一方面新經濟股跌足一星期，出現超賣情況，有技術性反彈。
惟他認為大市反彈力度不足，需視乎今日收市點，相信暫時大市表現偏軟。A股對大市的積極作用不大，今日升幅甚至少於港股，兩會雖然會是穩定大市因素，但主要集中討論十四五規劃，政策支持重型機械及內需股，對港股支持較少，預料股市向下支持位為50天線28,500點，向上試30,000點。
科網股全線上揚，上星期科技指數跌1成半，出現反彈並不意外。但兩會對板塊的潛在影響不大。市場關注度會放在企業業績公布，業績增長不俗的股份或可重上之前高位。他看好京東健康(09618)的回調速度較緩慢，京東物流上市對股價支持作用大，若今日收市價高於開市價，短期可再升5%至10%。短線投資者可炒美團點評(03690)，股份前期跌幅最大，反彈力度相對強。
三隻藍籌新貴方面，他指阿里健康(00241)、龍湖集團(00960)及海底撈(06862)三隻來自不同板塊，不過他對內房股納入恒指較意外，股份受制於國策及嚴格監管，預料增長不會強勁。至於海底撈的業務較穩定，疫情下仍有2至3成增長。他認為阿里健康短線較值博，消息起碼炒作兩至三日。