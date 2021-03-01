【瑞通推介】恒指反彈　資金即市開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美債息掀動市場情緒，道指上周五(2月26日)收報30,932點，跌469點或1.5%。納指則升0.6%。

恒指上周五以全日低位28,980點收市，跌1,093點或3.6%。周一(3月1日)早段一度回升逾500點，重返29,500點以上。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2.5億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2.2億元，反映投資者看好港股急挫後將見技術反彈。上周五其牛證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點，而熊證街貨重貨區為收回價31,500至31,599點。

北水亦繼續流出美團，上周五錄逾12億元淨流出。美團上周五以全日低位340元收市，大跌8.2%。受遭到市監局約談、壟斷行為訴訟敗訴需作出賠償等影響，股份7個交易日由460元歷史高位回吐26%。美團周一早段抽升逾7%，曾重上366.8元。輪證資金流方面，上周五有逾4,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾2,200萬元淨流出。

香港交易所上周放榜後普遍獲券商看好前景，但政府提高股票交易印花稅，加上環球股市向下，利淡投資氣氛。港交所上周五收挫5.3%，報473.2元，盤中低見468元的1個月低位。股份上周連續5日下跌，累挫16.5%，接連失守10天、20天和50天線。股份周一早段曾回升約3%，高見487.8元。上周五有約27億元北水淨流出港交所。輪證資金流方面，上周五有逾4,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾2,300萬元淨流出。

騰訊控股上周五走低4.2%，收報662.5元，創1個月低，由775.5元歷史高位累計回落14.6%。周一早段最多回升逾4%，升抵692元。恒指公司周一將公布有關優化恒指的諮詢結果，現時佔恒指1成權重的騰訊或受影響。超過6,400萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則有近3,000萬元淨流出。

阿里健康獲納入恒生指數，權重0.89%，今月15日起生效，市場估計將有14.2億元被動基金買盤買入股份。阿里健康上周五收跌5.8%於26元，周一早段最多急漲11.5%，一度重上29元。上周五有逾40萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

阿里巴巴上周五曾挫逾5%至230.8元，收市維持4.5%跌幅，報232.4元。阿里近日獲表揚對幫助農村脫貧有重大貢獻，股份周一早段曾升2%，重返236元以上。上周五有逾3,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。

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