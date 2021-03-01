【高盛推介】滙豐逆市跌　留意窩輪牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周五(2月26日)跌約0.7%，周一(3月1日)早段逆市繼續下跌。早上低開約1.7%後跌幅擴大，低見45.35元。

滙豐控股上周二(2月23日)公布去年業績並符合市場預期，及後有券商指滙豐去年第4季業績更勝預期，並維持對其「買入」的投資評級。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五獲資金轉向，錄得約650萬元資金流入。而認沽證則於上周四(2月25日)錄得約240萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見牛證於上周五亦獲資金轉向，錄得約70萬元資金流入。

滙豐牛證50780，收回價40.88元，行使價39.88元，換股比率100，槓桿比率9.3倍。

滙豐購證22910，行使價48.93元，2021年5月24日到期，實際槓桿9.9倍，貼價、高槓桿。

滙豐購證19411，行使價50.13元，2021年6月25日到期，實際槓桿9.3倍，價外、高槓桿。

滙豐沽證19288，行使價42.45元，2021年6月25日到期，實際槓桿6.9倍，市場貼價條款產品中，槓桿最高。

滙豐熊證69072，收回價50元，行使價51元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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