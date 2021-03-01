周樂樂：趁A股調整　關注低估值防禦性行業

過去一周，A股跟隨外圍市場大幅調整，包括上證指數、深圳成指在內的指數全線下跌。其中，創業板跌幅達到-11.3%、上證指數和深圳成指跌幅分別達到-5.06%和-8.31%，顯示市場情緒在逐漸下行。申万一級行業中，4個行業上漲24個行業下跌，表現最強的前三行業是房地產、鋼鐵和公用事業，最弱前三行業是電氣設備、休閒服務和食品飲料。數據上看，市場結構性行情明顯，資金偏好估值低具備較高防禦性的行業，如地產、保險等。全球市場因中長期債券收益率短期飆升而出現調整，背後的原因不是恐慌事件或經濟前景不好，而是看好經濟前景，機構大規模調倉所引起的大幅波動。風險在於高估值被熱炒股的成長股大概率遭資金調倉而拋售。

短期偏空因素持續擾動市場，但不改市場長期上行趨勢。美債收益率於2月25日快速走高至1.6%為一年高位，如果這一數據處於1.5%-1.75%之間就可能超過標普500股息收益率，引發投資者擔憂資金將從股市流向債市，引髮美國股市大跌。筆者認為債券收益率繼續大幅飆升的概率不大，因為這不利於美國發債推行1.9萬億美元的財政刺激方案。美聯儲也會出台政策調降市場預期。疫情方面，全球疫苗加速接種，在一定程度上對疫情有所遏制，全球單日新增確診病例數量也創去年9月份以來新低，疫情的逐漸遏制將進一步提升市場風險偏好。更重要的是國內經濟持續修復，資金面寬鬆，人民幣持續表現強勢，這些因素在長期將支撐人民幣資產價格，對港股與A股有支撐。

資金面方面，根據中國人民銀行近期發布的數據，國內1月份社會融資規模增加5.17萬億元，同比上年增加1,207億元，高於市場預期，而人民幣1月新增貸款3.58萬億元，同比多增2,252億，符合市場預期。全球貨幣寬鬆的環境也繼續維持，美聯儲主席2月23日表示目前通脹率和就業率仍低於實際目標，同時，美國國會了通過民主黨提議的1.9萬億美元財政刺激方案，目前還不必擔憂美聯儲寬鬆政策收緊。歐洲央行也繼續重申目前寬鬆的貨幣政策不會變。因此未來幾個月資金面上的寬鬆環境將有效提振市場風險偏好，降低投資者擔憂。

綜上所述，儘管近期市場存在短期偏空因素，但無論在國家政策、國內經濟復甦趨勢，還是資金面寬鬆情況，仍對國內A股有較大支撐。A股與港股隨着美債收益率回落與外圍市場企穩而企穩回升。目前機會在於市場風格大轉換，低估值高息股，如：銀行、保險、地產、公用事業等；相對低估值的板塊能漲價驅動業績增長的行業，如：半導體、面板與新能源材料等，短期的調整有望帶來入市良機。

勝利證券副首席運營官 周樂樂