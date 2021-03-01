【高盛推介】快手近300元有資金留意 宜選貼價產品以控風險
2021年03月01日 12:49
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手股價於上周顯著整固，累計錄得達20%的升幅，當中上周五(2月26日)跌約9%。周一(3月1日)早段高見324.8港元後升幅收窄，及後更出現倒跌。
快手公布，有關全球發售的穩定價格行動及穩定價格期已於上月28日結束。此外，快手於周一獲列入MSCI全球標準指數及中國全股票指數。
觀察個股輪證資金流向，雖見上周四(2月25日)及上周五共錄得約1,250萬元資金沽出認購證，但早前，則上周二及上周三(2月23及24日)則共錄得約6,200萬元資金流入，為同期3大資金流入的認股證相關資產之一。此外，周一早段股價靠近300元時，亦見有資金留意認購證。
與早前情況相若，其於快手近期股價整固，投資者在應該重新評估投資策略及市場上的產品，例如可選擇部署貼價產品以控制風險。
快手購證13129，行使價338元，2021年8月10日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。
快手購證13157，行使價368元，2021年8月10日到期，實際槓桿3.9倍，熱門條款。
快手購證13128，行使價388元，2021年8月10日到期，實際槓桿4.2倍，價外、高槓桿。
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