港府：失業貸款不會評估申請人還款能力

就2021至22年度《財政預算案》宣布為失業人士設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，財經事務及庫務局局長許正宇表示，由於預期短期內勞工市場仍將承受顯著壓力，當局希望透過計劃為失去主要經常收入的失業人士提供輔助性質的財政選項，多一個獲得周轉資金的途徑，幫助他們渡過難關。計劃的設計從簡，條款特惠，以期在短時間內為有需要的人提供支援。

他稱，參與計劃的貸款機構不會評估申請人的還款能力，包括毋須滿足任何最低信用等級或沒有違約的要求。但貸款申請人要有運作正常的銀行帳戶，並且不可有任何破產呈請或訴訟。政府將為計劃提供總數150億港元的信貸保證承擔額。

申請資格方面，18歲或以上香港永久性居民，在申請貸款時失業至少兩個月，並且可以證明其已失去主要經常收入，可申請貸款計劃。自僱人士、自由職業者、散工或臨時工如提供失業聲明，並且可以證明其已失去主要經常收入，也符合申請資格。

每名失業人士的最高貸款額為8萬元，還款期最長6年。貸款申請人可選擇首12個月還息不還本，僅需要在首12個月支付利息，隨後5年分期償還本金及利息。年利率固定為1%，擔保費全免。在還款期末還清全部貸款後，借款人將獲得全部利息回贈。

他補充，計劃於今個月稍後時間向財委會申請撥款，以期在財委會批准後約一個月推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」。