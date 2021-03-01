澳洲前總理指中美進入爭霸年代　全球在危…

澳洲前總理、現任亞洲協會政策研究院院長陸克文近期出席新加坡一論壇時表示，整個21世紀二十年代，對中國和美國而言都是不成則敗的關鍵時間點，中美實力將前所未有的接近，但這對全球而言將步入「危險10年」！

他指出，地緣政治、地緣經濟以及國際公共衞生的深遠變化，將爲全球帶來巨大挑戰。中美關係是這些變化的核心，但東南亞各國政府必須認清一點，就是只要大家合作，便能塑造和管控這些挑戰，顯著地影響區域的未來。

他直言，過去35年來支持中美關係的戰略框架已支離破碎，中美關係自奧巴馬第二任期以來，已開始出現徹底變化，這些變化無法輕易修正。在特朗普執政期間，美國對中國的政治理想幻滅，轉化爲實際打壓行動，但美國的行動在執行上逐漸失去條理。

他又認爲，中國必須爲中美關係的結構性惡化負起責任，中國摒棄了前領導人「韜光養晦」的外交路線，形成了「戰狼外交」，且愈加自信地認爲，美國正面臨結構性衰退，2020年代將是中國的年代、中國世紀的開端。中方這路線的危險之處，在於可能低估了美國在政治和經濟上復原的能力。他相信，2020年代將是中國和美國在全球性力量不成則敗的10年。中、美在經濟和科技方面的戰略實力將前所未有的拉近，因此2020年代將是危險的10年。

惟他同時強調，儘管中美競爭加劇是不可避免的趨勢，但並不意味危機、衝突和戰爭不可避免。大多數東南亞國家都對大陸的力量感到深切擔憂，因此對實質性的戰略平衡有很深的關切。因此美國在東南亞仍有戰略機會，但拜登政府必須順應區域的需求，而不是像特朗普時期那樣違反區域意願。