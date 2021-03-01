皇冠再有高管「跳船」　董事John Poynton辭職

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，繼其西澳省皇冠珀斯賭場上周三(2月24日)被禁貴賓博彩業務後，公司於周(1日)發公告披露，董事John Poynton(下稱JP)辭任，他同時辭去皇冠珀斯賭場的主席職務。這已是該公司不足3星期以來，第7位高管或董事「跳船」。

公司執行主席Helen Coonan在上述公告中表示，縱然JP已於2月10日辭去帕克旗下、皇冠的母企Consolidated Press Holdings(CPH)的顧問職務，但新南威爾士省的獨立酒業和博彩管理局(ILGA)仍表示，基於JP與帕克的交情，難以不受後者影響，故JP離開皇冠是合適的做法。

皇冠屢被監管機構介入，源於2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工更被定罪；2019年公司又被多間澳洲媒體鋪天蓋地踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介(俗稱「疊碼仔」)或涉嫌販毒。

ILGA遂於2019年起委任專員調查皇冠有否違規，並進行多場聆訊，決定是否褫奪皇冠的悉尼賭牌。及至2月9日，皇冠被調查專員評為不適合持有悉尼賭牌。公司並於1星期後收到ILGA來信，指當局根據調查專員的報告，指皇冠不再適合啟動其在該省的賭牌。這導致其耗資22億澳元(逾131億港元)的悉尼新物業內的賭場開業無期。