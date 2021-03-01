報告：29%香港富有人士擬今年內置業　五大目的地係...

國際房地產顧問機構萊坊發表2021年《財富報告》發現，在香港要成為資產最多的1%，需要擁有279萬美元(約2,160萬港元)，門檻比起澳洲、法國、德國、英國和日本等領先經濟體高。

報告提出，到2021年資產淨值達三千萬美元或以上的全球超高凈值個人士將增加27%，達到663,483位。全球百萬富翁人數將增長41%。報告預計，在未來五年亞洲超高凈值個人士的數目將增加39%，超越全球27%的平均增幅，當中印尼和印度的增長分別為67%和63%領先。

去年，中國內地的超高淨值人士錄得最強勁的年度增長，達9,594位，美國和日本緊隨其後。萊坊預計，中國內地超高凈值個人士的增長速度驚人，預計到2025年的十年間將增加246%。

報告又提到，29%的香港超高淨值人士有計劃在今年置業，較去年的21%增加。去年香港豪宅錄得6.9%的跌幅，豪宅價格連續14年維持全球第2貴。

此外，英國、香港、美國、澳洲和日本為香港超高淨值人士的五大置業目的地，另手錶、藝術品和珠寶，為最受亞洲投資者歡迎的奢侈品投資。

《財富報告》探討了《萊坊財富模型》、《萊坊國際住宅指數》表現，態度調查重點分析，以及《萊坊奢侈品投資指數》。