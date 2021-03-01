道期升350點 油價漲逾1%
2021年03月01日 16:19
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美匯指數企90.88；港匯見7.7579；離岸人民幣(CNH)報6.4688；美元兌日圓報106.55；歐元企1.2066；英鎊報1.3954。金價1,760美元受阻，高見1,759.9美元。油價升逾1%，布油報65.61美元；紐油處62.61美元。道指期貨升350點。歐股三大指數早段做好，漲幅介乎1.48至1.6%。
●市後關注點
-17:00 歐元區2月製造業採購經理指數(PMI)
-17:30 英國2月製造業採購經理指數(PMI)
-22:45 美國2月製造業採購經理指數(PMI)
-23:00 美國1月建築開支
-23:00 美國2月ISM製造業採購經理指數(PMI)
●港股於3月首個交易日顯著反彈，恒生指數全日收升472點或1.63%，報29,452點；國企指數亦升206點或1.84%，報11,453點；恒生科技指數升344點或3.85%，報9,298點。主板成交暫逾2,092億港元。科網股ATMX撐市，騰訊升5.2%見697元，美團漲7.8%，阿里巴巴升0.9%，小米升近2%。https://bit.ly/3b3C5vr
-中金料恒指季檢最利阿里健康，藍月亮等有望入選港股通。
●滬綜指收升42點，外資淨買入37億人民幣。https://bit.ly/3bSpgTE
●傳沃爾瑪自高盛挖角銀行家，拓金融科技公司業務。
●傳日本擬向低收入家庭增加現金支付，應對疫情衝擊。
●南韓2月出口按年增加9.5%，進口升逾一成
●全球1/4超級富豪擬年內添置新物業。
●澳洲2月房價按月升2%。
●銷售額暴跌！南韓2大免稅店撤出仁川機場航站樓。
●緬甸央行限制提現金額，推進電子銀行業務。
●比特幣曾低見4.3萬美元，創近20日新低。
●股神巴菲特：看淡債券市場前景，行人止步…
●高盛指亞洲股市可逢低買入，睇好周期股。
●中國經濟：
-廣州擬規定不得強制長者用智能手機，正公開徵求意見。
-中澳交惡！中國在澳洲去年投資額跌剩不足10億美元…
-商務部：放寬外資戰略投資上市公司持股比例鎖定期等要求。
-工信部：新能源汽車累計銷售550萬輛，連續6年世界第一。
-內地企業減負 企業社保繳費率降至16%。
-高盛料中國要達碳中和目標，需投資100萬億人民幣。
-2月內地百城新建住宅平均價按月升0.2%，按年升4%。
-2月內地期貨市場成交額按月跌24%。
●澳門2月賭收73.12億澳門元，16個月以來首錄增長。
●港府：失業貸款不會評估申請人還款能力。
●財匯局本月中發表研究報告，探討審計行業發展狀況。
●地產代理人數連續兩個月下跌。
●報告：29%香港富有人士擬今年內置業，五大目的地係...