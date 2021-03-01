應對人口老化　傳中國擬再放寬生育限制

近月市場傳出，中國正考慮放寬計劃生育政策，以應對東北地區人口減少問題。不過，外媒引述分析指出，即使中國完全鬆綁節育措施，恐亦難扭轉出生率下降和人口迅速老化的趨勢，而此趨勢可能打擊中國經濟高度依賴的製造業，及其他需要大量廉價勞動力的行業。

中國在2015年全面實施二胎政策，應對中國出生率下降，和人口迅速老化趨勢。據報，國家衞生健康委員會上月透露，可能進一步放寬東北地區的計劃生育政策，以解決當地的人口減少問題。

報道引述Pinpoint Asset Management首席經濟學家Zhiwei Zhang指出，中國放寬節育措施，雖然對促進經濟增長有一定的幫助，但即使節育措施完全鬆綁，出生率下滑和人口老化的趨勢只怕亦難逆轉，中國得依賴勞力密集產業的經濟，轉向依賴其他產業。

分析指出，中國人口老化加劇了勞動生產率增長放緩，即使放寬生育政策，不會對經濟帶來太大影響，因過去20年來，造成中國人口增長緩慢的主因並不是政策限制。要有效解決勞動力減少問題，中國可研究開放移民政策，考慮提高退休年齡，設法增加勞動力技能，和採用更多機器和人工智能以填補人力空缺。