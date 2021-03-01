港加印花稅原來係煙幕？劍指中美金融戰？

港府上周宣布擬將股票印花稅上調30%，港股以狂瀉千點回應。外媒引述分析指出，港府加徵股票印花稅，據推算僅可帶來每年增收80億元稅收，其目的顯然並非在於減緩財赤，而是搶在美股泡沫化前，先潑冷水擠出市場泡沫，實為中美金融戰的前哨戰！

分析指出，由於美國拜登政府推出大規模經濟刺激方案，聯儲局主席鮑威爾支持維持寬鬆政策。在這樣的背景下，美股再創新高只是時間問題，但美元流動性過剩意味全世界其他地方變相被動寬鬆，會進一步刺激出更大的泡沫，對金融市場相對脆弱的非先進國家和地區而言，將可能受到大量國際資本進出的衝擊。故見在日股剛升抵3萬點關之際，日本央行開始討論是不是要停止購買股票。1月以來中國人民銀行亦多次收緊資金，目的也是為中國股市降溫。至於港股，既是中企股的境外上市集中地，是中國資產的境外定價中心，若港股因外資大舉進入沽空股票，勢必牽連中國股市。

雖然，在中國的角度，港股跌，不利穩定外資留港；可若讓港股癲升，最終泡沫爆破收場，將進一步打擊香港經濟和金融業，更危及中國資產價格。故在危機爆發之前，自行擠壓水份，疏導風險，乃自保之途，免中、港股市不能被美國牽着走。