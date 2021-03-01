恒指公司公布諮詢結果　藍籌股最終將增至100隻

恒生指數有限公司周一將公佈有關優化恒生指數建議的諮詢結果，分別是：

(1) 增加成分股數目至100

恒生指數公司目標於2022年中前透過定期指數檢討將成分股數目增加至80隻，而最終數目將固定為100隻。

(2) 按七個行業組別挑選恒生指數成份股

為了使恒生指數能夠更均衡地反映香港股票市場，恒生指數成份股將從七個行業組別選出，目標是使每個行業組別的市值覆蓋率不低於50％。行業組別的構

成會至少每兩年檢討一次。

(3) 放寬上市歷史要求

上市歷史要求將縮短至三個月。此舉能為指數適時納入新上市股份提供靈活性。

(4) 保留香港公司的代表性

恒生指數公司將維持香港公司成份股的數目為20至25隻。指數內的香港公司成份股數目會至少每兩年評估一次。

(5) 對所有恒生指數成份股採用8%的權重上限

所有恒生指數成份股，包括同股不同權/第二上市成份股，將劃一權重上限為8%。此權重上限將同時適用於恒生中國企業指數。

上述變動將於2021年5月份之指數檢討開始實施，並於2021年6月份之指數調整中

生效。