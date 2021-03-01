投資者開始憂慮比特幣前景　因為...

虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)走勢依然大上大落，交易平台CryptoCompare數據顯示，周一徘徊4.7萬美元水平，升約半成。不過，相比2月下旬創下的5.8萬美元歷史高峰，仍累瀉近兩成。有市場人士開始憂慮其長遠價值，主因是投資者着重環境、社會及管治（ESG），以及更嚴格的監管將至。

世界領先的獨立投資研究機構BCA Research發表報告指出，開採比特幣所需的巨大能源，以及政府將為其制訂更多監管障礙，皆表明比特幣會隨着時間推移，失去大部分價值。該機構首席全球策略師Peter Berezin表示，比特幣交易的成本高、速度慢，使它不適合作為一種交易媒介。此外，關注ESG的資金可能會避開與比特幣有關聯的公司，因礦工在其網絡上消耗大量能源。

隨着比特幣癲升，創造出逾十萬名百萬美元富翁。BitInfoCharts資料顯示，截至2月24日，有93,862個帳號持有比特幣的價值至少100萬美元(約780萬港元)；8,214個帳號逾1,000萬美元(約7,800萬港元)。他們被稱為「鑽石手」，即不怕大上大落的風險而堅定持有。另外，擁有逾10萬美元(約78萬港元)的帳號逾42萬個。

不過，要做百萬富翁絕不容易，專家認為心臟必須夠強！皆因Dow Jones Market Data統計過去12個月，其出現8次從高位累跌至少10%的調整走勢，兩次跌幅逾20％的熊市。相比美股，同期僅出現一次調整後陷入熊市的走勢。