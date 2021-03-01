防債息急飆！傳日本央行準備捍衛孳息率區間

外國傳媒引述消息人士透露，在本月晚些時候的政策評估前，日本央行官員仍舊準備遏制日本國債孳息率過度飆升的風險，甚至可能在孳息率觸及0.2厘之前就採取行動。

消息指出，央行沒有預先設定需要入場干預的確切孳息率，是否干預取決於上漲的速度、水平、上漲的主要原因和全球金融市場的狀況等因素。

上周五(2月26日)，日本國債孳息率觸及5年高點0.175厘，但日本央行並未出手，令一些市場人士思索，央行是否已經決定在3月19日公布評估結果前按兵不動。

日本央行設定的孳息率區間是在零的目標位上下大約0.2個百分點。消息人士表示，雖然當前區間頂部有意模糊不清，但央行不會允許孳息率在評估前觸及0.3厘，因為這會令外界對其孳息率曲線控制措施的可信度生疑。

一些投資者和經濟學家預計，在日本央行確定較長期政策框架之際，該行將在政策評估決定中宣布擴大孳息率目標區間範圍。其他人則表示，近期孳息率的飆升使得擴大區間的難度加大，因為央行不希望給市場留下其願意為孳息率上揚放行的印象。