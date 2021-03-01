小心！75%港人曾使用數碼理財服務　近半遇騙案

投資者及理財教育委員會公布最新「數碼理財服務使用情況調查」，顯示市民加快採用數碼理財服務，75%受訪者表示在去年曾經使用數碼理財服務。不過，在數碼發展以及社交媒體日漸普及的同時，市民面對網上騙案的威脅正在增加，有近半受訪者表示曾遇網上騙案。

該調查發現，受訪者最常用的數碼理財服務分別是網上銀行(70%)、網上支付(57%)和網上投資(43%)。約一半受訪者表示在2020年較前一年更頻密使用數碼理財服務，尤其網上支付。

網上活動頻繁，47%受訪者稱曾遇網上騙案，9%更因此而蒙受金錢損失，平均損失金額逾1.7萬元。受訪者最常遇到的網上騙案包括以偽冒電郵或電話套取銀行戶口資料(26%)、網上購物騙案(12%)及以偽冒電郵要求轉帳(10%)。

投委會總經理李婉秋表示，隨着數碼理財服務發展，社交媒體日漸普及，網上騙案及網絡安全威脅等問題亦愈為迫切，希望透過「香港理財月2021」提高公眾對網絡詐騙的關注，在態度及行為上作出轉變，保護自己免受損失。

投委會周一(1日)推出全港性理財教育年度活動「香港理財月2021」，聯同多家支持機構向市民提供不同類型的免費活動及資源，推廣良好財政規劃及增強數碼理財能力。