信義光能：玻璃價格高企　毛利適當回落屬正常

信義光能去年的毛利率亦抽高10.5個百分點至53.5%，李友情直言，即使對於2021年太陽能玻璃業務前景樂觀，但受制於市場價格及供應，故難預測今年毛利率表現。

李預期，今年會有4條處於安徽蕪湖的生產線可投產，日均產能合共4,000噸。而位於江蘇張家港的4條生產線則料於2022年完成建設，目前已全面開工。另有12條處於安徽蕪湖的生產線已啟動建設，料日熔量達1.2萬噸，投產時間待定。

他透露，至今年2月，集團已經收購330兆瓦項目，當中母企信義光能佔250兆瓦。集團計劃今年全年收購不少於600兆瓦項目，預期裝機容量按年增長超過30%，將優先考慮收購不存在補貼延遲收取的風險平價上網及競價上網項目。

信義系周一(1日)收市後才公布業績，信義能源全日抽升5.83%至4.72元，信義光能亦升4.66%至17.06元。