恒指改革：未來5次季檢皆有機會增加成分股

恒生指數公司優化恒生指數改革諮詢結果出爐！該公司行政總裁巫婉雯認為，今次的改革，除了回應市場主流意見外，將有助進一步提升恒生指數的認受性，也令恒生指數更精準反映香港股票市場的表現。

恒指公司目標在2022年中前，將成分股數目由現時52隻增加至80隻，最終增至100隻，以擴大指數市場覆蓋率。上限較早前諮詢時80隻為多。該公司董事兼研究及分析主管黃偉雄指出，由現時至明年中，有5次季度檢討，意味之後都有機會增加成分股。至於指數成分股增至100隻暫時未有時間表，認為香港市場已算成熟，上市公司數目及種類多，市場有足夠深度，認為最終目標合適。

其中，香港公司將維持20至25隻，意味港資在恒指的比例僅最少20%。同時最少每兩年評估一次，以保持香港公司代表性。他指出，企業收入、盈利主要來自內地，就會被歸類為內地企業，如未被定義為內地或海外企業，就會被定義為香港企業。

被問到日後恒指成分股中的內地企業數目將多於國指，會否考慮就國指改革進行諮詢。黃氏指，暫未有相關計劃。

在擴充行業代表性方面，會按7個行業組別挑選成分股，包括金融、資訊科技及醫療保健等有關組別的構成，至少每2年檢討一次。黃偉雄表示，將根據現的行業分類系統，將企業歸類。另未有限定各行業成份股數量，惟目標行業組別的市值覆蓋率五成或以上，日後會考慮候選公司在行業組別裏的代表性、市值、成交、財務表現等，而恒指整體波動性亦不會特別增加。

至於合資格候選成分股，最低上市時間要求會縮短至3個月。他說，改動後能更具彈性，日後將可以有更多合資格的公司作討論，對指數發展有好處。

另外，不論是否同股不同權及第二上市股份，恒指成分股權重上限會劃一調整為8%，同時適用於恒生國企指數，上述變動將於5月指數檢討起實施，並於6月指數調整中生效。