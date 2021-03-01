股市回穩 資金追捧各區新盤特色戶及大宅
2021年03月01日 20:43
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股市再度回升，資金繼續追捧各區新盤特色戶及大宅，市場單日連環錄得多宗樓價數千萬以至逾2.5億港元大額物業交投。同時，新盤加推單位的收票反應亦同步向好，刺激發展商爭相籌備開盤加入搶客行列。
啟德GRANDE MONACO次輪銷售暫錄逾千張入票登記
市區新盤開售反應向好。會德豐地產總經理(市務)陳惠慈稱，啟德GRANDE MONACO將於本周三(3日)進行次輪銷售，周二(2日)晚截止接受認購。項目首輪銷售暫已售出92伙，佔可售單位91%，套現逾12.6億元。
該公司總經理(業務拓展)楊偉銘表示，第2輪發售單位中，68伙以價單形式推出，周一(2月28日)已錄近100張新入票，連同其他首輪向隅客的登記計算，暫已錄得逾千張入票，超額認購逾13倍。
深水灣徑8號大宅以2.51億元售出
大額豪宅交投暢旺。南豐集團等合作的壽臣山深水灣徑8號剛售出1座9B單位，實用面積3,641方呎，售價約2.51億港元，呎價6.9萬元。
項目暫已售出15個單位，套現約38.1億元。
逸瓏園頂層特色戶售4,050萬元破頂
購買力繼續追捧新盤特色單位。信和置業(00083）旗下西貢逸瓏園，剛沽出1座8樓E室頂層連天台及泳池特色戶，實用面積1,540平方呎，成交價4,050萬元，創項目歷來新高紀錄，呎價26,299元。該盤至今累售289伙，套現逾32億元，整項目只有12伙頂層連天台特色大宅，已沽9伙，僅餘3伙待售。
富豪‧山峯分層大戶4062萬元獲承接 呎價2.5萬元
百利保控股(00617)等合作發展的沙田九肚富豪．山峯，剛透過招標形式售出1個分層戶，為第7座8樓A室，屬四房兩套間隔，實用面積1,625方呎，成交價為4,062.5萬元，包括1個住宅車位，呎價為2.5萬元， 成交期為720日。 該公司執行董事兼首席營運官范統表示，項目於過去8日共錄6宗成交，套現逾4億元。
將軍澳SEA TO SKY新推兩房戶料錄近700票登記
發展商爭相推盤搶客。長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，日前加推最後一批合共103伙兩房戶應市，料短期落實推售時間等詳情，發展商現正接受買家認購登記，市場料已錄近700張入票，超額認購逾5倍。
明翹匯三房戶910.5萬元售出
佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，青衣明翹匯再錄三房一套單位成交，剛售出1A座16樓C室，成交價910.5萬元，實用面積577方呎，呎價15,780元。