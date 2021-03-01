股市回穩 資金追捧各區新盤特色戶及大宅

股市再度回升，資金繼續追捧各區新盤特色戶及大宅，市場單日連環錄得多宗樓價數千萬以至逾2.5億港元大額物業交投。同時，新盤加推單位的收票反應亦同步向好，刺激發展商爭相籌備開盤加入搶客行列。

啟德GRANDE MONACO次輪銷售暫錄逾千張入票登記

市區新盤開售反應向好。會德豐地產總經理(市務)陳惠慈稱，啟德GRANDE MONACO將於本周三(3日)進行次輪銷售，周二(2日)晚截止接受認購。項目首輪銷售暫已售出92伙，佔可售單位91%，套現逾12.6億元。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘表示，第2輪發售單位中，68伙以價單形式推出，周一(2月28日)已錄近100張新入票，連同其他首輪向隅客的登記計算，暫已錄得逾千張入票，超額認購逾13倍。

深水灣徑8號大宅以2.51億元售出

大額豪宅交投暢旺。南豐集團等合作的壽臣山深水灣徑8號剛售出1座9B單位，實用面積3,641方呎，售價約2.51億港元，呎價6.9萬元。

項目暫已售出15個單位，套現約38.1億元。

逸瓏園頂層特色戶售4,050萬元破頂

購買力繼續追捧新盤特色單位。信和置業(00083）旗下西貢逸瓏園，剛沽出1座8樓E室頂層連天台及泳池特色戶，實用面積1,540平方呎，成交價4,050萬元，創項目歷來新高紀錄，呎價26,299元。該盤至今累售289伙，套現逾32億元，整項目只有12伙頂層連天台特色大宅，已沽9伙，僅餘3伙待售。

富豪‧山峯分層大戶4062萬元獲承接 呎價2.5萬元

將軍澳SEA TO SKY新推兩房戶料錄近700票登記

明翹匯三房戶910.5萬元售出