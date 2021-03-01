樓價UPDATES：屯門開放式單位減價12萬沽

二手買家加快入市步伐，樓價稍為回升，屯門城‧點一個開放式單位，減價12萬港元後，以438萬元沽出，呎價更達2萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣永利中心A座高層2室，實用面積270方呎，獲買家以466萬元買入，實用呎價約17,259元，原業主於2015年12月以345萬元購入，持貨約5年多帳面獲利121萬元，新買家為同區客。

●北角海峰園崇峰閣高層B室，實用面積623方呎，兩房間隔，以1,180萬元易手，實用呎價18,941元，新買家屬於用家，即睇即買，原業主於1987年5月以87萬元買入，持貨34年帳面獲利1,093萬元，單位升值超過12倍。

●北角維峯．浚匯中座高層B室，實用面積約270方呎，開放式間隔，原先月租叫價17,500元，減至16,000元獲承租，實用呎租約59.3元，業主於2019年4月份以約711萬元購入，租金回報率約2.7厘。

●灣仔囍滙2座中層N室，實用面積348方呎，開放式間隔，以875萬元易手，實用呎價25,144元，原業主於2013年12月以742萬元買入，持貨8年，帳面獲利133萬元，單位升值約18%。

●中半山鳳凰閣5座低層C室，實用面積約1,141方呎，套四房連儲物房間隔，獲外區用家垂青，並斥約1,808萬元承接，實用呎價約15,846元，原業主於2006年9月份以約560萬元購入，轉售帳面獲利約1,248萬元。

●南區貝沙灣2期6座高層B室，實用面積約1,251方呎，套三房連工人房及工人廁間隔，連車位，望海景，以3,600萬元沽出，實用呎價約28,777元，屋苑2月累錄5宗二手買賣，現時約有278個單位放售，入場費由1,220萬元起。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨2月錄得約32宗二手買賣，包括3期百老滙街65號高層C室，兩房連露台間隔，實用面積約451方呎，以約630萬元放盤約7個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約30萬元，以約600萬元成交，實用呎價約13,304元，新買家為首置客，睇樓兩次後入市。

●荔枝角美孚新邨4期百老滙街91號高層A室，實用面積約717方呎，三房兩廳間隔，以938萬元易主，實用呎價約13,082元，現時屋苑約有380個放盤，最低叫價由580萬元起。

●荔枝角荔灣花園A座高層8室，實用面積約435方呎，兩房間隔，望少海景，日前以573萬元易主，實用呎價約13,172元，原業主約於2010年8月以約227萬元購入，持貨約11年轉手帳面獲利約346萬元，物業升值逾1.5倍。

●旺角奧柏．御峯2座高層J室，一房間隔，實用面積約332方呎，以680萬元放盤2個半月後，獲外區客接洽，議價後減價約12萬元，以約668萬元成交，實用呎價約20,120元，新買家為首置客，睇樓兩次後入市 。

●西南九龍君滙港5座中層G室兩房間隔，望市景，實用面積約474方呎，以約980萬元交吉放售約8個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價30萬元，以約950萬元成交，實用呎價約20,042元，新業主為首置客。

●土瓜灣傲雲峰3座低層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，放盤約三個月，原叫價960萬元，經議價後減價35萬元或約3.6%，至近日以925萬元交吉沽出，實用呎價約17,788元，項目2月共錄4宗二手買賣，屋苑現時有約100個單位放售，叫價由870萬元起。

●牛頭角淘大花園2月全月共錄約9宗二手買賣，其中O座低層6室，實用面積356方呎，兩房間隔，吸引同區租客承接，成交價600萬元，實用呎價16,854元，新買家租樓多時，有感近期樓市承接氣氛不俗，睇樓後即決定入市。

●茶果嶺麗港城2月全月錄約24宗成交，按月交投量跌約15%，該盤33座低層E室，單位實用面積687方呎，套三房間隔，享內園景，最初開價960萬元，放盤3個月，現以938萬元成交，實用呎價13,654元。

●將軍澳SAVANNAH於2月全月錄6宗成交，平均呎價上揚至18,326元，其中5座低層C室，實用面積712方呎，套三房間隔，以1,218萬元易手，實用呎價17,107元，原業主於2016年10月以935萬元買入，持貨逾4年帳面獲利283萬元，單位升值約30%。

●將軍澳居屋頌明苑翠明閣極高層5室，實用面積554方呎，於2月放盤，當時叫價730萬元，減價65萬元，減幅約9%，獲區內買家於已補價自由市場以665萬元承接，實用呎價12,004元。

●將軍澳怡心園連錄2宗買賣，其中一宗為1座中層D室，實用面積604方呎，套三房間隔，議價後以708萬元成交，實用呎價11,722元，另5座高層D室兩房戶，實用面積503方呎，成交價675萬元，實用呎價13,419元。

●將軍澳居屋和明苑A座中層3室，實用面積601方呎，三房間隔，望市景，於去年9月放盤，未補價自由市場開價570萬元，累減45萬元，減幅約7.9%，以525萬元成交，實用呎價8,735元。

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新界區

●屯門城‧點低層C室，實用面積217方呎，開放式設計，叫價450萬元，議價12萬元後，以438萬元沽出，實用呎價20,184元，新買家一名90後，比較屯門區一、二手樓盤後，即議價入市，原業主則於2017年以303萬元一手買入單位，持貨約4年轉售，帳面獲利135萬元，單位期內升值約45%。

●屯門䨇寓南翼低層A室，實用面積527方呎，兩房間隔，叫價770萬元，減價24萬元，隨即以746萬元沽出，實用呎價14,156元，新買家為區內租客，睇樓半年，眼見近月樓市愈來愈旺，盤源快速收窄，決心加快入市，原業主則於2016年以616萬元一手買入，持貨4年多帳面獲利130萬元，單位升值21%。

●屯門金滿閣低層A室，實用面積328方呎，附連平台，叫價390萬元，議價後383萬元沽出，實用呎價11,677元，新買家為投資者，上址市值租金每月約10,000元，預計買家可享逾3厘回報。

●屯門瓏門8座極高層B室，實用面積476方呎，兩房間隔，叫價860萬元，剛過去的周日獲3組買家同時洽購，最終減價10萬元，以850萬元沽出，實用呎價17,857元，新買家為外區上車客。

●屯門居屋龍門居2座中層A室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，日前獲區內綠表客垂青，加上原業主增加議幅，累減24萬元，於未補價第二市場以456萬元購入上址作自住之用，實用呎價7,703元。

●屯門叠茵庭8座中層D室，實用面積376方呎，兩房一廳間隔，獲區外首置客見原業主增加議幅，減價12萬元，遂便決定即睇即買，以528萬元購入自用，實用呎價14,043元。

●元朗區2月錄186宗二手買賣，剛過去的周末共錄得26宗，當中尚悅8座低層J室，實用面積440方呎，兩房間隔，叫價620萬元，減價15萬元，以605萬元沽出，實用呎價13,750元，原業主於2018年2月以568萬元買入，持貨剛滿三年隨即轉售，帳面獲利37萬元，期內升值6.5%。

●天水圍嘉湖山莊2月錄50宗買賣，平均實用呎價約10,972元，剛過去的周六、日連錄6宗，包括樂湖居2座高層H室，實用面積549方呎，三房間隔，叫價638萬元，議價後減價18萬元，以620萬元沽出，實用呎價11,293元，新買家為區內租客，見租金無下跌，儲夠首期立即置業。

●荃灣海之戀10座極高層C室，實用面積約391方呎，一房間隔，享海景，去年開價約880萬元放售，吸引區內首置客承接。雙方議價後，終以850萬元成交，實用呎價約21,739元，原業主於2017年6月份以約744.2萬元購入，物業升值約14.2%。

●葵涌二手市於2月份錄得逾24宗買賣，屬近10年同期新高，同區芊紅居1座高層室，實用面積約595方呎，套三房間隔，原業主叫價約900萬元放售僅兩星期，吸引區內換樓客洽商承接，睇樓後火速議價，終以869萬元成交，實用呎價約14,605元，原業主於1997年9月以約292.2萬元購入，轉手帳面獲利約576.8萬元，物業升值近2倍。

●東涌周末期間錄11宗買賣，2月全月共錄100宗，包括昇薈9座低層C室，實用面積670方呎，兩房間隔，連車位叫價933萬元，於周日以930萬元沽出，實用呎價13,881元，新買家為同屋苑換樓客，日前沽出自住一房單位，兩日後火速以市價購入上述兩房單位。

●沙田第一城32座中層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，望市景，放盤1星期，原叫價588萬元，經議價後減13萬元，以575萬元成交，實用呎價17,584元，原業主於2015年1月購入上址，當時作價390萬元，持貨6年多至今沽售，帳面獲利185萬元。

●沙田第一城2月共錄29宗買賣，剛過去之周末錄約5宗，包括20座中層F室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以733萬元易手，實用呎價16,253元，原業主則於2011年以318萬元購入，持貨10年單位升值約131%。

●沙田濱景花園2座中層C室，實用面積544方呎，三房間隔，開價約900萬元，議價後以860萬元易手，實用呎價15,809元，原業主於2007年1月以248萬元買入，持貨約14年帳面獲利612萬元，單位期內升值約2.5倍。

●大埔海寶花園D座高層5室，實用面積398方呎，兩房間隔，叫價約580萬元，放盤一星期內，即以555萬元沽出，實用呎價13,945元，新買家為用家，原業主則於1997年以190萬元購入，持貨24年沽出帳面獲利365萬元，單位升值約192%。

●粉嶺牽晴間2月錄約12宗成交，最新錄得2座低層G室，實用面積439方呎，兩房間隔，議價後以580萬元獲承接，實用呎價13,212元，原業主持貨約8年，沽出單位帳面獲利約226萬元離場。

●大圍盛薈5座北翼中層B室，實用面積842方呎，套三間隔，開價1,500萬元，放盤1年，累減143萬元，減幅約9.5%，最終以1,357萬元沽出，實用呎價16,116元，原業主於2011年4月以885萬元購入上址，持貨近10年至今沽售，帳面獲利472萬元。

●馬鞍山新港城C座中層5室，實用面積513方呎，三房間隔，以780萬元易手，實用呎價15,205元，原業主於2013年以488萬元購入，持貨8年帳面獲利292萬元離場，單位升值約60%。

●馬鞍山迎海‧星灣19座低層G室，實用面積566方呎，一房連儲物室間隔，原先叫價950萬元，最終以925萬元成交，實用呎價16,343元，原業主於2014年1月購入，當時作價667萬元，持貨7年多至今沽售，帳面獲利258萬元，單位期內升值39%。

●馬鞍山嵐岸3座低層A室，實用面積831方呎，三房間隔，叫價1,100萬元，減價34萬或3.1%，獲買家以1,066萬元承接，實用呎價12,828元，原業主於2008年11月購入上址，當時作價492萬元，持貨逾12年至今沽售，帳面獲利574萬元離場。

●馬鞍山天宇海2A座低層D室套三房戶，實用面積約665方呎，原業主早前於大埔白石角購入單位換樓，故叫價約950萬元出售上址，新近獲區內租客洽商承接，雙方議價後以919萬元成交，實用呎價約13,820元。