【悲情樓市】旺市不旺價　尚悅3年僅升值6.5%

元朗區2月錄186宗二手買賣，剛過去的周末共錄得26宗，不過旺市不旺價。當中尚悅8座低層J室，實用面積440方呎，兩房間隔，叫價620萬元，減價15萬元，以605萬元沽出，實用呎價13,750元，原業主於2018年2月以568萬元買入，持貨剛滿3年隨即轉售，帳面獲利37萬元，期內升值6.5%。

【玖瓏山兩房賣823萬元 7年帳面僅升值29萬】

中原周家傑表示，沙田玖瓏山日瓏閣2座低層F室，實用面積663方呎，兩房間隔，議價後以852萬元易手，呎價12,851元。原業主於2014年以823萬元購入，持貨約7年，是次轉手帳面獲利約29萬元，單位期內升值約3.5%。

【香港豪宅樓價錄12年最大跌幅】

物業顧問萊坊發表2021年財富報告，指香港豪宅樓價去年下跌6.9%，錄得12年以來最大跌幅，但仍僅次摩納哥，繼續是全球第二貴。

去年在香港用100萬美元(約780萬港元)，僅可以購買面積248平方呎的單位。

【零售無起色 先達舖蝕318萬沽】

零售業氣氛仍未回復，核心購物區商舖續現損手成交個案。旺角先達廣場舖位以約180萬元登記售出，原業主持貨近9年，帳面勁蝕約318萬元。

資料顯示，上述1樓單號舖位，建築面積約112方呎，成交呎價約1.6萬元。原業主於2012年6月以498萬元購入，期內物業貶值約64%。

【地產代理人數連續兩個月下跌】

地產代理人數持續回落，地產代理監管局資料顯示，截至2月底持牌代理錄40,678人，按月再減39人，連續兩個月下跌。

期內代理分行數目則見回升，2月份錄7,032間，較1月增加16間。

【業主賠租沽貨 1656萬售太古城連天台戶】

二手交投活躍，鰂魚涌太古城賠租沽貨。市場消息稱，該盤泰山閣連天台戶，實用面積706方呎，去年已叫價1,650萬元放售，單位於上月下旬租出，但其後獲買家洽購，反價6萬元仍獲追價，終賠租約2.8萬元，以1,656萬元成交，呎價23,456元。