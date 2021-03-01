港金融領導委員會聽取有關SPAC發展簡介

2月下旬曾有消息稱，港交所正研究SPAC。集團代理行政總裁戴志堅早前曾指，港交所設有不同的上市渠道供企業選擇，以開放性態度，繼續研究不同的上市途徑或方式，同時會確保能維持上市公司質素，強調會參考國際市場的做法，平衡國際之間的競爭，但最終的市場設計「唔會照抄」。

委員備悉政府於《財政預算案》公布的新措施，包括建議擴大「政府綠色債券計劃」的規模及發行零售綠色債券，以及將於今年中設立全新的「綠色和可持續金融資助計劃」，進一步豐富香港綠色金融的生態。委員歡迎政府和金融監管機構繼續推進有關工作，以鞏固香港作為區內綠色和可持續金融中心的地位。

另外，保監局亦在會議上介紹促進本地保險業競爭力及可持續發展的目標和策略。委員亦聽取財庫局和金融監管機構在推動香港綠色和可持續金融的最新進展。