美債息回落　道指早段彈429點

美債孳息回落，市場甚為關注的10年期美債息周一曾低見1.388厘，稍為遠離1.5厘的紅線，令疑慮暫紓，帶動美股周一早段反彈，道指漲429點，至31,361點；標指漲56點，至3,867點；以科技股為主的納指漲231點，至13,423點。

強生的新冠肺炎疫苗獲美國食品藥物管理局批准緊急使用，股價早段漲1.6%至161.02美元。

股神巴菲特投資旗艦巴郡上季多賺近23%，去年共回購近250億美元股份，巴郡B股早段漲2.7%至247.04美元。

傳雲端通訊公司Twilio正磋商向另一通訊公司Syniverse Technologies投資7.5億美元，前者股價早段漲4.3%至409.93美元。

Rosenberg Research總裁羅森伯格認為，債市嚴重超賣，債息可能回落至1厘水平。儘管他認為通脹疑慮將消退，但仍料股市面臨挑戰，並看淡大型科技股和高市值增長股，惟不認為原因是利率上升，實情是大部分這類股份已見頂，數月前已因估值過高而開始疲軟。

他又警告，樓價與收入比率已接近2006年的泡沫水平，構成承擔能力問題，股市和樓價最終可能大跌最少15%。