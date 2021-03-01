【產經評論】中美爭霸續過招　港股降溫為應戰

港股3月開局在事前大多數人看淡下，狂飆近500點報收，惟相對上周港府突宣布上調股票印花稅所帶來的跌幅，仍遠未補回！其實，相關建議對於增加政府收入的作用實在有限，長遠更不利競爭力，但仍刻意為之，不排除是中港當局主動藉消息為港股降溫，以防「北水」炒過龍，引來外資大鱷配合美股節奏部署沽空，衝擊中國資產價格。也許，當戰略目標實現時，這場上調印花稅的「鬧劇」會不了了之，屆時實不用感意外！

港府建議增加股票印花稅，表面上對買賣金額與次數不多的散戶影響不大，但其實，且別忘香港逾170萬名打工仔，合共擁有數百萬個強積金戶口，涉及可觀的港股基金。每當持有人轉換組合，基金經理買賣股票，交易都涉及支付印花稅，相關成本會反映在基金價格上。一旦落實上調稅項，即使打工仔不炒股，除非強積金完全不包括港股，否則必受影響。金融界不少分析也指出，目前香港的股票交易成本已是全球前列，再加股票印花稅，中長期並不利市場流動性，機構投資者和高頻交易影響較大。偏偏港府一於少理，不惜換來削弱競爭力的風險，如此搬石砸腳，實在令人摸不着頭腦。

綜觀全球金融市場形勢，美股估值正「高處不勝寒」，炒的是美國總統拜登1.9萬億美元刺激經濟方案，一旦落實，資金極大機會趁好消息出貨，形成反高潮。從近期虛擬貨幣大跌、債息波動等現象可推論，美股泡沫正瀕臨爆破邊緣，尤其虛擬貨幣一向是股市領先指標。正當外圍搖搖欲墜，今年首兩個月，港股受惠「北水」反覆向上，炒賣情緒驟然高漲，危機可想而知。故見今次港府提出上調股票印花稅建議，不排除另有目的，就是主動擠出泡沫降溫，免得美股大鱷一「撳掣」，港股頓成提款機，由於中企佔港股市值七成，只要香港這個內地資產境外中心大冧的話，A股很難獨善其身。

明白上述背景，所謂「項莊舞劍」，採用「苦肉計」為股市降溫，可能只是中港部署應對中美金融戰的戰略一步。誠如澳洲政客分析，過去數十年的中美關係戰略框架已不管用，未來是埋身肉搏的爭霸時代，全球皆要面對「危險十年」。美國推動與中國科技脫鈎，中國亦看準美國經濟底子差，加快發展數碼人民幣，保住自身金融體系免受衝擊，盡量緩減美國金融圍堵。反正香港任何政策，離不開中美爭霸這個框架，投資者得站高看遠，才能掌握大局。