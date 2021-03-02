東方日報B1：港股飆近500迎5大改革　藍籌達百隻加速「染紅」

港股扭轉上周頹勢，於3月首個交易日顯著反彈，多隻上周五遭洗倉的權重股上升，帶動恒生指數高開477點後，最高曾見29,550點，午後中資電訊股接力做好，恒指全日收升472點，報29,452點。主板成交雖然達2,092億元，但按日少逾1,000億元，不配合升市，市場分析認為，這顯示投資者對大市仍有戒心，未來或較易出現借勢調整。

券商摩根士丹利發表研究報告指出，雖然長遠看好港交所，但政府建議上調股票印花稅，加上中美或會加息等因素，將拖慢股票買賣頻率，故將港交所投資評級由「增持」降至「與大市同步」，大削目標價16.37%至485元。

香港股票分析師協會副主席郭思治對現階段再追入恒指新貴「無乜信心」，因無論海底撈或阿里健康皆在短時間內累積了大量升幅，市值俱逾3,600億元，缺乏實質支持。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵相信，股市累積升幅太多，投資者上周才借勢獲利回吐，短期內只要美國10年期債息不觸及1.6厘，以及不再有重大利淡消息，恒指可望首先收復20天線，即29,725點。

恒生指數創下自1969年11月推出以來最大規模改革！恒生指數公司周一正式決定，把成分股數目由目前52隻，大幅增加至100隻。該公司董事兼研究及分析主管黃偉雄指出，直至明年中將有5次指數季度檢討，預料每次均會增加藍籌的數目，以達到明年中的藍籌數目增至80隻目標。

經過為期一個月的市場諮詢，恒指改革的諮詢總結於周一收市後出爐，提出5大革命性改變，當中藍籌大軍的數目更遠超市場預期。對於藍籌何時加碼至100隻，以及有關推高藍籌數量的原因，黃氏回應指，香港作為成熟市場，上市公司數量及種類良多，有足夠深度容納更多恒指成分股，惟暫未有時間表。另外，所有恒指及國企指數成分股的權重上限由現時10%，劃一降至8%，當中包括同股不同權及第二上市企業。

諮詢總結文件表明，為保持香港公司代表性，香港公司藍籌會維持20至25隻，最少每兩年評估一次。在現時藍籌佔比中，香港公司佔24隻，意味當下香港公司能「避過一劫」免被剔除。不過，當藍籌擴至100隻，香港公司佔比將壓縮到五分之一或四分之一，即香港公司的「半壁江山」可能再分走一半。據恒指公司模擬測試中，當藍籌升級至80隻，香港公司或降至23家，相關權重會由41.5%削減至33.1%。

更值得留意是，中資藍籌日後或多達75隻。黃偉雄指，目前未有計劃就調整國指成分股數目展開市場諮詢，而恒指及國企指數的定位都很清晰，會密切留意市場發展，適時改革或推出新指數。

改革後，恒指為均衡反映香港股票市場，將由現時統一選股，改為按7個行業組別選出成分股，分別為金融、資訊科技、必需及非必需消費、地產建築、公用事業及電訊、醫療保健，以及包括能源、原材料、工業、綜合企業，以每個行業組別的市值覆蓋率不低於50%為目標，至少每兩年檢討一次行業組別。黃周一指，不會為各行業設特定比重，據粗略估算，恒指波動性將不會因此大增。據模擬結果，「新恒指」市值將大升25%至33.37萬億元；5大成分股權重卻會減磅至36.1%，市值覆蓋率則由提升14.7個百分點至71.2%。

同時，納入藍籌的上市時間要求，將由現時上市24個月縮短至3個月，對納入新股明顯更靈活，換言之，藍籌亦會趨年輕化。上述變動將於5月指數檢討起實施。恒指公司行政總裁巫婉雯相信，改革有助恒指變得更均衡及多樣化，並繼續與市場同步演變。