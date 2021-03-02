花旗：比特幣可能成國際貿易主流貨幣

外媒報道，花旗分析師發布報告認為，虛擬貨幣比特幣正處於「轉折點」，有朝一日可能成為受歡迎的國際貿易貨幣。

交易平台顯示，比特幣周一(1日)報48,882美元，急升7.89%，主要由於上周美國國債市場拋售熱潮降溫後，資產價格普遍反彈。比特幣價格已經由去年3月約4,700美元累升逾9倍。

花旗指出，比特幣近期的強勁表現，歸功於近年來越來越多個人和企業投入市場，跟過去10年大多數時間主要只有散戶在買賣所有不同。該行並稱，新加入虛擬貨幣市場的包括Tesla和Mastercard等企業，促使比特幣可能處於大規模轉型為主流貨幣的開端。

事實上，作為支付工具出身的比特幣，由於價格波動大且交易成本相對高，一直以來在主要國家幾乎不見商業使用。但過去一年在一些新興市場國家，例如非洲的尼日利亞，以比特幣進行商業交易的情況卻越來越多。

花旗指，若企業和個人未來能透過數碼錢包，取得央行計劃發行的數位現金和所謂的「穩定幣」(stablecoin)，屆時比特幣的遍及全球、可追溯和可能支援快速付款等特性，將使其享有成為受歡迎國際貿易貨幣的「最佳位置」。

不過花旗也指出，比特幣若要搖身一變成為實際上的全球貿易貨幣，也就是目前美元享有的地位，則比特幣市場得出現改變，讓不同個人和企業都能擴大參與，同時要有金融監管當局更密切監督。

花旗並提醒，若整體經濟環境改變，可能使得比特幣的需求不那麼逼切。而若比特幣未能成為國際貿易最熱門貨幣，也恐怕將面臨「投機炒作而崩潰」。

花旗分析師的結論是：「在比特幣前進的道路上，雖然充滿風險和阻礙；但衡量發展機會和可能的障礙後，我們認為比特幣正處於關鍵轉折點。」