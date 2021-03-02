美股道指收漲逾600點　納指反彈超過3%

美國10年期債息升勢稍緩，現於1.4厘水平徘徊，市場消化負面消息，美股三大指數周一(1日)齊彈。道指收報31,535點，升603點或1.95%；標指收報3,901點，升90點或2.38%，創自去年6月以來最大單日升幅；納指收報13,588點，升396點或3.01%。

大型科技股普遍上漲，亞馬遜收市升1.72%；Facebook和Netflix齊升逾2%；蘋果公司急升5.39%，收報127.79美元。

強生的新冠肺炎疫苗獲美國食品藥物管理局批准緊急使用，股價全日升0.66%，收報159.32美元。

股神巴菲特投資旗艦巴郡上季多賺近23%，去年共回購近250億美元股份，巴郡B股全日升逾3%。

傳雲端通訊公司Twilio正磋商向另一通訊公司Syniverse Technologies投資7.5億美元，前者股價全日急升5.83%，收報415.78美元。

Rosenberg Research總裁羅森伯格認為，債市嚴重超賣，債息可能回落至1厘水平。儘管他認為通脹疑慮將消退，但仍料股市面臨挑戰，並看淡大型科技股和高市值增長股，惟不認為原因是利率上升，實情是大部分這類股份已見頂，數月前已因估值過高而開始疲軟。

他又警告，樓價與收入比率已接近2006年的泡沫水平，構成承擔能力問題，股市和樓價最終可能大跌最少15%。