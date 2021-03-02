陳蓓敏：恒指未能企上20天線　後市支持位喺...

美國眾議院通過1.9萬億美元紓困方案，隨後再移交參議院審議，雖然過程仍存不明朗因素，但料通過成數很高。上周美國10年期債息急升至1.6厘，昨日回軟至1.4水平。美國本周將有多項經濟數據公布，如2月製造業、非農就業數據、失業率和有關經濟狀況褐皮書等，料美股呈現波動，三月布局宜審慎。外圍中概股表現疲弱。拜登就職後，並沒有完全推翻前朝政策，現屆政府允許一項有關中國技術威脅規定，禁止美企與中國進行技術相關商業交易，生效日期為3月22日。

全國兩會將在周四和周五在北京召開，審議十四五規劃和未來目標建議。中美貿易戰持續，中國無論在科技技術、對外貿易、和內部「雙循環」經濟層面，皆需要審慎應對計劃。財新公布2月中國製造業採購經理指數(PMI)放緩至50.9，連跌3個月，宜留意第二季數據表現。首季受農曆新年假因素。深証指數反彈逾300點，升2.1%。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者及客戶持有領展)