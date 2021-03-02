陳蓓敏：恒指未能企上20天線 後市支持位喺...
2021年03月02日 07:00
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美國眾議院通過1.9萬億美元紓困方案，隨後再移交參議院審議，雖然過程仍存不明朗因素，但料通過成數很高。上周美國10年期債息急升至1.6厘，昨日回軟至1.4水平。美國本周將有多項經濟數據公布，如2月製造業、非農就業數據、失業率和有關經濟狀況褐皮書等，料美股呈現波動，三月布局宜審慎。外圍中概股表現疲弱。拜登就職後，並沒有完全推翻前朝政策，現屆政府允許一項有關中國技術威脅規定，禁止美企與中國進行技術相關商業交易，生效日期為3月22日。
全國兩會將在周四和周五在北京召開，審議十四五規劃和未來目標建議。中美貿易戰持續，中國無論在科技技術、對外貿易、和內部「雙循環」經濟層面，皆需要審慎應對計劃。財新公布2月中國製造業採購經理指數(PMI)放緩至50.9，連跌3個月，宜留意第二季數據表現。首季受農曆新年假因素。深証指數反彈逾300點，升2.1%。
恒指二月見高位後，展轉回落至29,000點水平，昨日反彈472點，可惜未能收復20天線，50天線支持為28,600點。香港開始接種疫苗，仍錄得10至30宗新增個宗。學校陸續周內有限制復課，設施樂園也重開，投行已重估上半年零售市場表現。領展(00823)主要投資零售物業，街市，停車場等。上半年業績見虧損，純利錄得40.93億港元虧損，營業額下跌1.9%至52.33億。在港零售物業收入佔總營業額六成半。年內有政府發放電子消費券 ，刺激消費。建議候低吸納於68元水平，阻力位為80元，支持位為62元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者及客戶持有領展)