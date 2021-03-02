中國銀河國際：一月手機出貨量增　國產半導體市佔率升

2021年兩會將於3月4日起在北京召開，從政策脈絡看來，部署的思維會延續十四五規劃與去年底中央經濟工作會議的要求展開，科技創新、產業鏈自主可控、數字經濟、產業升級將成為未來工作的重點。從今年初地方兩會的情況看來，各省市都將科技創新作為未來工作的重點，電子行業也是很多省市在產業結構優化中提出的重點方向。其中，積體電路、5G、汽車電子與無人駕駛、大數據與雲計算、先進顯示技術是重點提及的細分領域，比如積體電路方面，超過13省對積體電路發展做了具體計劃，預計未來會有更多計劃傾斜。

中國信通院發布《2021年1月國內手機市場運行分析報告》，手機出貨量按年大幅增長，2021年1月，內地手機市場總體出貨量為4,012.0萬部，按年增長92.8%，其中5G手機出貨量為2,727.8萬部，佔同期手機出貨量的68.0%，我們認為，全球5G手機將加速滲透，2019年全球5G手機出貨量約為0.13億部，滲透率約為0.9%，預測到2023年將達到7.74億部，按年複合增長率為179.9%，滲透率提升至51.4%，我們持續看好新一代iPhone的出貨量，預計2021年iPhone出貨量將達到2.3億部。

半導體材料國產替代迎來窗口期，受惠於下遊旺盛需求，半導體材料需求迎來強勁復甦，據SEMI預測數據，2021年世界半導體材料市場將迎來回暖，規模有望突破560億美元，內地半導體材料市場將突破100億美元，佔全球市場份額超過六分之一，成為第二大半導體材料市場。全球高端電子材料如光刻膠、硅片等主要由日本企業壟斷，日本地震使部分產能受到一定影響，國內晶圓廠商擴產趨勢明顯，也是半導體材料國產替代創造良機，半導體材料有望迎來國產化突破。

風險方面，須關注半導體需求不及預期，面板漲價不及預期等風險。

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