許照中：港加股票印花稅兩面睇

新一年度財政預算案出台，當中有關股票買賣印花稅由0.1%增加至0.13%的建議，猶如給市場投下了一顆震撼彈，令恒生指數上周三曾挫逾千點，最終跌幅雖收窄，但仍跌914點，被市場形容為是一次小型股災。

有關財政預算案會考慮增加股票買賣印花稅的問題，其實近期已有政黨及社會人士曾經公開談論過，認為是解決政府財赤的一個辦法，可是卻未為市場所重視。原因是市場一直認為，股票交易成本在全球市場一直致力減免收費或降低之下，本港股市身居全球主要國際金融中心之一，理應不會背道而馳，增加股票交易的成本，避免影響本港市場的競爭力。因此，消息公布之後導致股市大跌，主要是由於市場並沒有做好這方面的心理準備所致。

這次財政預算案報告突然宣布增加股票買賣印花稅，無疑將市場殺個措手不及，惹來市場人士很大的反應和負評，也是十分自然的事。

不過，縱觀目前香港社會整體經濟情況，本港經過一年多的社會動盪，加上疫症之下禁聚令及封關等防疫措施的長期施行，大部分行業包括航空、旅遊、零售及飲食業都幾陷於停頓。失業率屢創新高，各行業倒閉潮接踵而來，而且特區政府為紓解社會危困，屢次給受影響行業提供資助如保就業計劃，亦向市民派錢等，致使財政出現歷來罕見的逾2,000億元赤字，並預期在疫情仍然未能夠完全受控或消失之前，都未能夠得到改善，可以預見稅務收入於未來數年都難以恢復正常。

政府面對開源無望，稅收受經濟情況影響減少，只有向過去一年多以來來明顯並未受到社會情況及疫情影響，交投量反而持續上升至逾千億元，甚至2,000億元以上新高交投紀錄的證券市場下手，祭出增加股票買賣印花稅的這一招，雖然這無疑是唯一可行和便捷的辦法，但也惹來證券業界強烈不滿，如此兩難之局，恐非當局始料所及。

本地證券業界對增收股票買賣印花稅的反應如此巨大，其實也是多年來藏在業界心中的「心結」的反射。千禧年特區政府倡導兩會合併，至2003年強推股票買賣「佣金議價制」，過程之中由於要爭取業界的支持，業界曾獲私下承諾會考慮取消股票交易印花稅，結果經過近20年不但紋風未動，這次更往上調，而「佣金議價制」卻讓經紀股票買賣佣金在惡性競爭之下，降至收取所謂「零佣金」者也大有人在，嚴重影響大部分本地證券業界的生計，這次增收交易印花稅，自然引起業界強烈的反彈。

增加股票交易印花稅肯定會令投資成本增加，尢其是習慣以低交易成本在市場頻密進行對沖買賣的基金，因此反對之聲會以該方面較為強烈。

對證券業而言，當然擔心交易成本增加會影響投資者入市意欲，導致交投下降，拖累業務收入。然而，由於最近幾年眾多大型科企與醫療企業的陸續來港上市，且成為市場交易焦點，既大幅增加了市場整體市值，又令市場交易規模倍升，致大市日均成交額長期都超逾千億元，甚至近期的2,000餘億元至3,000億元之間，而且看似不容易會回到往昔的日均交投數百億元水平。因此，增加交易印花稅的負面影響看來未至於會大幅拖低市場平均交易量，對業界希望不致造成重大的影響，業界理應從社會責任上來看這次股票交易印花稅的增加，本着同舟共濟精神，予以體諒。

另方面，特區政府也應本着互諒互讓精神，於情況改善，經濟恢復正常增長的時候，盡速回調這次的加幅，甚至跟隨環球主要市場的趨勢，考慮應否降低或甚至取消股票交易印花稅，以增加本地市場的競爭力。

六福金融主席兼行政總裁，前香港交易所董事 許照中（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構）