陳正犖：兩會國策或支持中資股表現

中國將於本月初召開全國政協及人大會議，增長目標、財政預算、政策焦點及優先次序，還有改革議程將是主要關注點。政府工作報告有機會將今年經濟增長目標定在百分之7以上(去年未有制定經濟增長目標)，新增職位目標或增至1,100萬個，調查失業率目標則降至5.5%，通脹上限或由去年的3.5%降至3%。內地財政預算赤字或由去年佔經濟總值的3.6%削至3%，以保持寬觀槓桿穩定，同時央行將開始審慎收緊疫情後的貨幣政策。

受惠於經濟增長目標較去年高，通脹受控及失業率改善，我們今年對中資股維持正面看法，將恒生指數12個月目標升至32,000點，國企指數目標升至12,400點，滬深300指數目標則調高至5,800點。恒指、國指及滬深300指數明年預測市盈率，分別為11.8倍、10倍及14.3倍，較過往平均水平的10.4倍、7.8倍及11.1倍為高，但資金仍然充裕下估值並不昂貴。

近年恒生指數的組成逐步改善，2010年底中資國企佔恒指比重高達53%，民企僅佔4%，當時恒指市盈率為12.3倍，低於道指的13.5倍、富時100指數的13.9倍及日經平均指數的17.2倍，這種折讓或反映投資者對企業管治的憂慮。直至去年底恒指組成部分更趨平衡，中資民企比例升至35%，惟恒指市盈率處於12.3倍，仍顯著低於道指的25.1倍、富時100指數的21倍及日經平均指數的25.1倍。我們認為隨着對企業管治憂慮漸降，恒指相對環球主要指數的估值折讓理應收窄。未來一至兩年，中資民企於恒指比重或進一步升至40%至50%，有機會提高恒指市盈率。

最近美國十年期債息趨升，拖累股市表現，參考2018年情況，債息或要高見2.5厘，才對股市造成較大威脅，目前與美國收緊貨幣政策風險仍有一段距離。中資股行業方面，我們仍偏好科網、消費、科技、健康護理及保險股，預料將較受惠於內需消費復甦。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖