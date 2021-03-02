林嘉麒：內地兩會在即　利好港股整回未似見頂

經過一星期，短短四個交易日，恒指就由10天線以上，下試至50天線附近，由30,000點水平，下試至29,000大關。上周提及實質負利率環境令市場風險胃納一直向上，從而拉升股指，但此指標就在過去幾日實現正數。美國三十年實質利率由2月19日的0.03，升至2月25日最高0.22，是近年來少見。幸好，此利率在上周五亦大幅回落至0.06水平，債息回穩，是帶動港股反彈的主因，投資者短線要密切留意此利率情況。

短暫的回穩，暫不要太早興奮。港股在二月尾經歷了一次清洗估值的下跌，已響起警號，市場或個股憑甚麼去支撐高估值﹖老實說，大市早前憧憬的利好因素依然存在，疫苗接種情況理想，英國更增至3成人口接種，美國有2成。另外，拜登的1.9萬億美元救援亦已獲批，預期經濟復甦的基本面沒有改變，改變了的是投資情緒及風險胃納，因此筆者暫時相信環球股市今輪下跌是調整，未似是股指已見頂，一去不復返，個股尤其是最後一輪炒得瘋癲的就難講，沒有基本面轉好，部分估計會一跌不起。

踏入三月，兩會舉行在即，內地股市會趨於平穩，有利港股作一輪整固。本月為業績高峰期，企業過去一年的盈利並不算太重要，最重要的是企業未來盈利指引，將會影響投資者看待個股估值。另外，遺忘已久的中美關係，或在月內再次重燃。早日美國聽證會上，美國貿易代表提名人戴琪已發言，美中首階段貿易協議需要兑現，有報道指，這是拜登政府在美中首階段貿易協議方面傳達出來的「最有力的信號」，即希望中方履行相關承諾。而好消息是，月內有聯儲局議息會議，近期大市被利率上升的憂慮而恐慌性捱沽，面對利率波動的憂慮，不排除聯儲局會介入實質利率向上的現象，變相令短期內升至2厘機會有限。

最後，當然要繼續留意資金流。受惠弱美元，資金連續廿多個星期正流入區內及新興市場，單是今年至今已高達400多億美元。北水方面，今年至今流入的北水已達去年全年的一半，惟上周南向流出規模卻創出2019年9月以來最大規模外流。幾點影響了北水流向；包括港股震盪、高估值股份被獲利及內地港股基金已完成配資，尤其後者將限制短期北水再出現大規模流入的可能。近日從內地資金的策略看，已着手於增持價值型股票，無疑可助未來市況升勢更健康，而整體上北水流入流出的情況會左右大市氣氛，也需要關注。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)