道指飆603點　比特幣重上5萬美元

●美匯指數升至91.03；港匯見7.7563；離岸人民幣(CNH)漲至6.4679；美元兌日圓報106.81；歐元企1.2049；英鎊報1.3924。金價跌至1,724美元。布油處63.33美元；紐油見60.27美元。比特幣重上5萬美元。道指期貨向好。

●美國視像會議軟件公司Zoom公布，去年第4季收入按年增368%至8.82億美元，市場預期為8.11億美元；經調整每股盈利1.22美元，大幅好過市場預期的79美仙和之前一年同期的15美仙。Zoom股價在盤後交易時段急升逾8%。

●中國電動車生產商Nio(蔚來)公布，去年第4季收入按年增133%至10.3億美元，市場預期為10.1億美元；經調整每股虧損14美仙，市場預期虧損7美仙。Nio股價在盤後交易時段急跌逾5%。

●美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)表示，隨着新冠肺炎疫苗接種增加及更多財政刺激措施，相信美國經濟今年將穩步復甦。

●美國2月ISM製造業採購經理指數(PMI)由前一個月的58.7點升至60.8點，高過預期的58.8點，指數高於50點反映製造業加速擴張。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報29,635點，升182點或0.62%。

●即月恒生指數夜期收報29,394點，升140點，低水59點，成交18,507張。

●據報道，在台上市的華研音樂公布，騰訊音樂娛樂簽署策略合作協議，即日起將與騰訊音樂娛樂集團就詞曲、錄音及視聽著作公開傳輸權，在中國達成策略合作。

●花旗分析師發布報告認為，虛擬貨幣比特幣正處於「轉折點」，有朝一日可能成為受歡迎的國際貿易貨幣。

●紐約4月期油收報每桶60.64美元，跌86美仙或1.4%；布蘭特5月期油收報每桶64.69美元，跌73美仙或1.13%。

●紐約4月期金收報每安士1,723美元，跌0.3%，連續5日下滑。

●歐洲央行行長拉加德警告，新冠肺炎疫情繼續對歐元區經濟「沉重負擔」。