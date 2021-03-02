平常心看待港股調整　「中港金融」戰略發展格局未變

上周港股大幅波動，周一(1日)總算暫時回穩，恒指反彈逾400點，幾大中資科技股反彈。到底港股呢浪調整完未，係好多股民關心的問題。

首先，筆者認為，港股冇可能因為股票印花稅呢單嘢要玩完！一來如今港府只係建議，最終係咪實施，不無變數；二來港府在並未有諮詢交易所和業界之下，提出加股票印花稅的建議，顯然係覺得諮詢咗「北水」代表後，覺得不影響大客南來投資，就一於少理，照提建議，其他的參與者都得跟隨。

事實上，如今「北水」已成港股主角，而呢啲「北水」所追求的目標往往是高雙位數甚至倍數升幅的回報率，哪會介意多付那雙邊各0.03%的股票印花稅率。但當然，大家又會問，香港金融業係咪只重視「北水」意願就可以、係咪唔使考慮長遠競爭力？反正依港府現行的管治機制，問責制不用問責，歷屆政府都僅諗自己任期作為，哪會真心考慮香港長遠發展，香港人只有「認命」，與其勞氣，倒不如多努力把握市道賺點錢保障未來仲實際。

回說港股走勢，其實，港股32,000點係一個大關，2月急升後借消息調整不意外，只是幅度和時間來得較大較快而已。做定兩手準備，短線若能守穩29,000點整固，則3月季檢表現不用過於悲觀；若反彈過後29,000點又再失守，則宜待回試27,000點關再分注收集。預計3月新股市場不冷清，市況太差的話並不利集資活動，亦不利經濟復甦步伐，故暫宜以調整市看待上周的跌市，不用心灰。反正綜觀中港金融戰略協調發展基調未變，大好形勢未見大逆轉。有貴貨喺手呢一刻自然閉翳，但最緊要保持戰鬥力，密切留意調整市的底部支持，把握到轉向點，翻盤總有希望！

東網產經專欄作者 帥哥