資金從「別無選擇」回歸債市？美銀稱10年期美債真正關口睇1.75厘

美國債息上周突然急飆成為市場焦點，反映整體融資成本的美國10年期國債孳息率高於1.5厘，意味超越美股的整體股息率，美國銀行策略師認為，現時除了股票外，投資者還有其他選擇，然而，這與近年流行的一句口頭禪：「別無選擇」恰好相反。

近年來，由於美國國債孳息率跌至歷史低位，並且通脹保持低迷，對於大部分人而言，除了股票之外「別無選擇」成了投資者轉向風險較高資產的理由，也證明標普500指數估值接近20年高位的合理性。

不過，上周美債息急漲，給風險資產造成重創。由於市場猜測對抗新冠肺炎疫情方面的進展，以及大規模刺激措施帶來經濟中某些領域過熱的風險，納斯達克100和標普500指數都出現連續兩周下跌。

美銀認為，之前孳息率徘徊在歷史低位附近的時候，大部分投資者被迫將資產配置到股票市場，但如果10年期美國國債的孳息率突破1.75厘，他們很有可能回歸傳統的固定收益資產。歷史表明，這是「資產配置者開始回歸債券的臨界點」。

然而，美國10年期債息要達至1.75厘並不容易。Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，債券孳息率可能會上升到1.5厘附近暫停，然後再發動新一輪升勢，主要由於最近的寒冷天氣，可能導致下個月的經濟數據疲弱──包括零售銷售放緩，這將減輕對經濟過熱的擔憂。

Paulsen認為，今年孳息率還有上升的空間，但如果是較慢的間歇式上漲，而不是一次完成，那麼對經濟和股市的衝擊會小很多。