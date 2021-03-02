打壓升級！法國大城市開始撤除華為通訊設備

法國打壓中國通訊設備商華為的行動升級！外電引述消息指出，除法國偏遠地區以外，法國的電訊商已開始撤除如圖盧茲(Toulouse)、土倫(Toulon)、雷恩(Rennes)及布雷斯特(Brest)等大城市的華為4G無線通訊設備，因為華為設備和其他供應商的5G設備不相容。

據了解，拆除工作由今年初開始，當時法國憲法委員會(Constitutional Council)簽署一項裁定，迫使電訊商拆除人口稠密、正升級成5G網路地區的華為設備。消息指出，部分華為設備可以轉移至有政府豁免的地區，但有些必須報廢。

而包括Altice Europe旗下的法國第二大電信商「SFR」及Bouygues Telecom等通訊商亦着手撤除法國大城市的華為無線通訊設備。事實上，Bouygues Telecom早於去年曾透露，該公司須在2028年之前，從3,000座電訊塔上拆除華為設備，並用愛立信設備取代，Altice Europe則正將設備切換成諾基亞(Nokia)。

至於法國其他電訊商如Orange和Iliad SA，則是使用諾基亞和愛立信的設備。

法國國家網絡安全局(ANSSI)去年曾稱，將允許電訊商在3至8年的執照許可下，使用包括華為在內的設備，但若使用華為5G設備的電訊營運商執照過期，便不能更新執照。不過，華為仍在去年於法國巴黎開設研究中心，並曾於去年12月表示，將在2023年於法國東部的布呂馬特(Brumath)，開設其在中國境外的首家生產工廠。