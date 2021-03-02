港股先升後跌　滙豐挫3%　三桶油沽壓重

港股跟隨美股高開255點後走勢反覆，恒生指數中午收報29,258點，倒跌193點或0.65%。國企指數半日收報11,442點，跌11點或0.1%；科技指數中午收報9,424點，升125點或1.35%，主板成交1,410億港元。

舊經濟股沽壓較重，中國海洋石油及中國石化半日跌4.8%及4%，是表現最差藍籌；中國石油跌3.2%。滙豐控股及友邦保險跌3%及2.2%；中國平安跌1.5%；工商銀行及建設銀行跌1.2%及1.4%。

科技股回勇，ATMX只有阿里巴巴跌1.5%。騰訊、美團及小米集團半日升1.8%至2.5%。另外，快手及京東集團升5.1%及2.9%；中芯國際及聯想集團升3.3%及2.5%。。

其他藍籌股方面，近日轉強的中國生物製藥半日飆4.8%表現最佳；創科實業升2.8%緊隨其後。香港交易所受制500元，早段升上509元後急回，中午收報492.6元，升0.6%。濠賭股回吐，銀河娛樂及金沙中國跌3.3%及2.2%。

資深股評人陳炳強表示，上周美股受累美國債息上升而受壓，港股亦一度跟隨外圍急挫，市場一方面憧憬經濟轉好，但同時擔心通脹重臨，貨幣政策或因此改變。不過，就隔晚美股表現而言，後市短線仍向好。恒指周一(1日)亦已重上50天線，短線在30,000點有初步阻力，支持位在50天線約28,700點水平，建議以短線部署為佳，觀望經濟改善進度。

【10:47】港股反覆 金融及石油股領跌 科網股力撐

港股好淡爭持，恒生指數升逾300點後回落，暫倒跌近百點，至29,300點水平。國企指數靠穩；科技指數升幅收窄至100點，主板成交1,000億港元。

舊經濟股回吐拖低大市，石油及電訊股沽壓重，中國海洋石油跌3.8%，是表現最差藍籌；中國石化及中國石油跌3%及2.5%。中國聯通及中國電信跌約3%；中國移動跌1.3%。

金融股都受壓，滙豐控股跌1.8%報45.25元；友邦保險受制100元，暫跌1.6%。中國平安跌0.8%；工、中、建三大內銀股跌0.2%至0.5%。

隔晚納指飆3%，科技股普遍上升。小米集團及美團升2.7%及2.4%；騰訊升2%；不過阿里巴巴逆市跌0.8%。快手飆5.5%，是表現最佳科指成分股；中芯國際升4%；聯想集團升2.9%；京東集團升2.5%。

【09:23】港股向好 美團飆近6% 騰訊重上700元

港股持續反彈，恒生指數開市升255點或0.87%，報29,708點；國企指數高開145點或1.27%，報11,599點；科技指數升272點或2.93%，報9,570點。

大型科網股做好，美團飆5.8%，開市報388港元，是表現最佳藍籌。騰訊重上700元，開市升2.1%報712元；小米集團升1.5%報26.2元；快手升6.7%報335元；京東集團升2.6%報384.4元；阿里巴巴無起跌，報234.6元。

其他重磅藍籌個別發展，香港交易所升1.5%表現較佳，開市報497元。中國平安升0.6%；中國移動升0.2%。友邦保險及工商銀行無起跌；建設銀行跌0.1%；中國海洋石油跌0.7%；滙豐控股跌1.3%，報45.5元。