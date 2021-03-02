最強分析師：iPhone設計兩年後大革新　摺屏版面世！

有「地上最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤最新研究報告預測，摺屏版iPhone將於2023年面世。至於2021年下半年推出的iPhone 13系列，預計將設有4個機型，屏幕尺寸與iPhone 12系列相同。

郭指出，iPhone 13系列料繼續使用Lightning接口、更大電池容量、瀏海會縮細，並升級至高通的5納米製造的X60M。而iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max有更多規格升級，包括後置超廣角鏡由5P(f/2.4)/固定焦距(FF)，升級至6P(f/1.8)/自動對焦(AF)，屏幕採用更省電的LTPO技術，且支持120Hz高更新率。

他表示，若Apple可以在2021年解決摺屏裝置的關鍵技術與量產問題，可能在2年內推出7.5至8吋的摺屏版iPhone。他又預計，Apple最快將於2023年下半年推出無打孔、無瀏海的iPhone，外型設計將有重大更改，新機型將採用屏下指紋和潛望式長焦相機。

郭還預測，Apple將於明年上半年推出iPhone SE第三代，外形或重大改變，最大的變化就是升級處理器，並會支援5G。