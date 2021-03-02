胡潤：全球十億美元企業家達3228人　創歷史新高

胡潤研究院發布《2021胡潤全球富豪榜》，全球新增412位十億美元企業家，總數達到3,228人，創歷史新高。上榜企業家財富計算截止日期為2021年1月15日。

榜單顯示，美國創科富豪馬斯克(Elon Musk)財富比去年增加近萬億元人民幣(下同)，達到1.28萬億元，首次成為世界首富；第二位為亞馬遜創辦人貝索斯，財富1.22萬億元；法國奢侈品巨頭LV老闆伯納德·阿諾特緊隨其後，財富7,380億元。

以地區劃分，中國以1,058位十億美金企業家領先於美國，增加259位；而美國有696位，增加70位；印度排名第三有177人，增加了40人；德國、英國和瑞士分别100多人。亞洲十億美金企業家人數佔全球51%，幾百年來首次超過了世界其他地區的總和。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，儘管受到新冠疫情的影響，但今年的財富漲幅是過去十年來最大的。過去一年，股票市場的繁榮和大量的新上市公司每周都造就了8位新的十億美金企業家。電動汽車熱潮推動下，馬斯克在一年內財富增加了1,510億美元，貝索斯和拼多多的黃崢各自增加了500億美元。他預計在未來5年內，將有50多人突破1,000億美元大關。