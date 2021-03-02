金價挫至8個月新低　中金：或進一步跌穿1600美元

黃金價格上周再度大幅下挫，上周五(26日)現貨金收報每安士1,733.89美元，跌幅逾2%，盤中一度跌至8個月新低。

中金公司表示，近期大宗商品價格變化與復甦有關，「再通脹」交易可能是反饋式投機行為。若實際利率繼續推動美債利率上升，預期負利率帶來的溢價可能繼續下降，維持金價回調至每安士1,600美元的看法，並可能續向下走。

從黃金ETF表現看，持倉量不斷小幅下降，反映市場看淡，與工業品衍生品市場不同，或顯示市場追逐風險收益，而非避險。從金油比及金銅比來看，均已回到正常區間。

另一邊廂，美元再呈現觸底反彈，以及美長期債券收益率上升，成為金價下跌的主要推手，特別是美長期債券孳息率不斷上破高位，已回調至疫情前水平，在通脹預期溫和上升的情況下，美實際利率呈現上升預期，是市場不看好黃金的最大的利淡原因。隨着今年疫苗普及疫情影響逐步退散，投資者預期美國聯儲局超寬鬆的貨幣政策會逐步退出，美匯指數觸底反彈預期亦愈來愈強，目前沽空黃金的因素多源於此。

分析員認為，金價於今年首季可能會創出年度低位，第2、3季或存在較好的表現。操作上，黃金可逢低吸納，謹慎者則宜繼續觀望。