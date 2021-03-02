中美科技博弈　兩會擬戰略推動科技改革　減對外依賴

外電報道，對美國而言，中國主導敏感、尖端科技的可能性，構成了未來幾十年最大的地緣政治威脅之一。惟中國同樣擔心美國會阻止中國崛起​​，本周將公布計劃，提升自給自足的程度。

報道指出，在內地立法機關的年度會議上，當局將批准一項為期五年的政策藍圖，以降低對西方國家諸如計數機晶片等關鍵組件的依賴，同時還將大舉押注在從氫能汽車到生物科技的新興科技上，透過斥資數以萬億美元的努力，幫助中國在這個十年內超越美國成為全球最大經濟體，實現中國成為超級大國的目標。

報道引述加州大學聖迭戈哥分校教授Barry Naughton表示，最重要的是這個企圖心之宏大，超越日本，南韓或美國以往的任何野心。這位全球頂尖的中國經濟研究者之一說，中國企圖帶動經濟穿越一場科技革命的大門。

經過數十年的融合後，全球生活水平都提高了，但如今中、美為了開發最先進科技的競賽引發關係緊張。現在，兩國的目標都是在戰略領域實現自給自足，兩國都擔心對方要顛覆自己的政治制度。

然而美國正在尋找盟友聯手反華，既要阻止中國獲得關鍵技術，也要提升美國本身的戰略原物料供應。上周，美國總統拜登簽署命令，要針對半導體，製藥，稀土和大容量電池展開範圍廣泛的供應鏈審查 ，這是一個勝過中國的廣泛計劃中的一部分，其中包含2萬億美元基礎設施支出。