華爾街對美股前景樂觀　美銀：2007年6月以來首現反指標信號

華爾街策略師們對股市的樂觀情緒上升，已經接近在過去曾暗示股市會陷入麻煩的水平。外電報道，投資銀行--美國銀行一個衡量他們看多情緒的指標，已經接近一個在歷史上對股市不利的水平。包括Savita Subramanian在內的團隊昨(1日)表示，該指標評估賣方策略師所建議股票配置的平均值，目前非常接近觸發一個「沽出」信號。

該指標上一次接近「賣出」水平是在2007年6月份，之後該行通常看到12個月的回報為-13%。上周市場對債券孳息率上升會衝擊股票的擔憂在本周初減退，美國股市創下自6月以來最大漲幅。2月份流入股票ETF的資金數量創下紀錄，樂觀情緒顯而易見，投資者押注額外的財政刺激措施，以及新冠疫苗鋪開接種，將加速經濟增長。

標普500指數今年迄今已經上漲約4%，過去12個月中上漲約32%。前述美國銀行指標2月攀升近1點，至59.2%。美銀指出，目前的水平預示12個月的回報僅為7%，與自全球金融危機結束以來12個月回報預期平均值16%相比，前景要弱得多。