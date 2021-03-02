分析：煤企債券發行10年最差　永煤違約事件打擊未退

去年11月永城煤電在境內債券市場意外違約後，境內煤炭企業發行人發債規模開始陷入急凍，而這輪寒冬似乎還遠未終結。外電統計顯示，內地煤企自去年12月以來，累計三個月僅發行了178億元人民幣的債券，同比下降了87%，並跌至10年來同期最低。而今年煤企償債壓力並不輕，全年境內外還將有2,476億元人民幣債券到期。

在全球大宗商品牛市來臨之際動力煤價格高位運行，煤企盈利預期亦有改善，但永城煤電違約掀起蝴蝶效應，國企為主導的煤炭行業發行人重新受到債券投資人審視，龐大的到期債務壓力下，今年煤企的再融資前景仍謹慎。

報道引述浙商基金固定收益部總經理助理劉俊傑表示，雖然目前煤企的盈利狀況尚可，但相對於龐大的到期債務而言，煤炭銷售獲得的利潤仍然相去甚遠。再融資困難問題的可能會持續到今年中，並受到「網紅」煤企債券兌付壓力是否緩解、相關政府及部門的表態和實質性行動、信用債違約事件是否減少等因素影響。

面對一級市場的冷清需求，山煤集團上周表示，鑑於目前煤企發債情況不太樂觀，年內到期債券若不能在合意利率區間續發，將選擇償債。二級市場上煤炭債波動亦不小，以冀中能源集團為例，自去年11月以來一級市場公開債券融資已經暫停。雖然河北省國資委近期召開冀中能源集團和銀行懇談會，希望爭取銀行更大支持，但公司2021年10月底到期的「18冀中能源MTN003」上周跌至50元，創下近2個月最低。

市場信心不足之際，煤企想要以過往的低成本發債再融資更是難上加難。2月為數不多的發行人中，晉能控股煤業集團有限公司發行了兩期6個月期超短融，票息分別高達6.5%和6.7%，據講創下了其所發超短融票息之最。

此外，中國還計劃到2060年實現「碳中和」，高盛上周發表的研究報告指出，如果煤炭需求急速下滑，很多煤炭和煤電企業可能會面臨資不抵債，其貸款和債券的違約率也會提升，有研究人士認為到2030年煤炭企業違約率可能會超過20%。

劉表示，投資者對政府支持意願的固有預期受到動搖，而供給側改革以來不少煤炭企業仍存在自身造血能力不足、債務負擔重、債務結構不合理，現階段對於參與煤炭債的一級投標會非常謹慎。