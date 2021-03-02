LINE與Yahoo日本完成合併　將擴大AI與海外市場投資

LINE昨(1日)宣布正式與Yahoo日本合併，成為NAVER、Softbank出資，並且與原本Z Holdings共同成立的全新Z Holdings旗下子公司，未來依然維持原本品牌運作模式。

外媒報道，此項合併源自2019年11月下旬，由LINE母公司NAVER與持有Yahoo日本的Softbank達成協議，透過成立全新公司Z Holdings整合LINE與Yahoo日本，藉此對抗北美、中國科技公司於網絡市場競爭。

新公司Z Holdings分別由NAVER與Softbank各持50%股權，同時將維持原本LINE與Yahoo日本品牌獨立運作，同時各自推行服務也不受影響。

原本此項合併計劃在2020年10月完成，但因為新型冠狀病毒疫情影響延後，直到昨日才正式宣布完成合併消息。

未來擁有LINE與Yahoo日本的Z Holdings旗下總計員工人數預計達2.3萬人規模，將會在日本境內持續推行超過200項服務，並且在日本境內擁有超過3億名用戶，同時擁有超過1500萬名合作客戶，另外與日本地方政府合作項目總數更累積超過3000項。

同時，日後將會整合LINE與Yahoo日本旗下資源，擴展包含商務、在地垂直等合、金融科技、社會等項目發展，例如稍早確認將使日本境內PayPay服務與LINE Pay服務整合，讓日本境內透過行動裝置交易方式變得更容易，此外也會藉由旗下資源協助社會回饋。

而未來也會在接下來的5年內持續投入5000億日圓用於人工智能發展，預計增加超過5000名人工技術人才，同時延續LINE目前在台灣、印尼、泰國等海外市場高度黏著使用的成功發展經驗，未來除了會將這些海外市場經驗複製到日本市場，同時也會將NAVER、Softbank在日本境內技術等資產於海外市場活用。

另外，雙方也強調計劃在2023財年實現營收達2兆日圓，同時將營利放在可達2250億日圓的目標。

為了慶祝LINE與Yahoo日本合併，預計從3月1日至3月28日之間將在Yahoo日本首頁換上紀念圖像，同時在3月1日上午7點至3月4日上午9時59分期間也會在LINE服務加入慶祝貼圖，使用者只要輸入「LINE」、「Yahoo」，或以日文輸入「ヤフー」、「やふー」等關鍵字，就會出現特殊動畫貼圖。