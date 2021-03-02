嚴重缺貨！傳高通晶片出貨期延長逾30周

全球晶片短缺情況持續，繼汽車產業之後，問題已蔓延至手機產業。外媒報道指，智能手機商表示，手機產業作為半導體晶片用量最多的產業，手機晶片正處於完全缺貨的狀態。業界人士透露，高通(Qualcomm)晶片交貨期更已延長到超過30個星期。

報道引述業內消息人士指出，高通晶片交貨期已延長到30多周，並且有部分的晶片，例如藍牙的交貨期已超過33周。

小米中國區總裁盧偉冰坦言，今年晶片缺貨，不是缺，而是極缺。OPPO體系下的realme品牌言人也表示，高通主要晶片和小型材料已經斷貨，包含電源、藍牙音頻等功能性晶片。

手機製造商包含小米、華為、Oppo、vivo等，因應缺貨而積極搶貨，無疑增加了晶片供需之間不平衡的情況。有半導體產業分析師表示，目前來看，手機處理器、PMIC電源管理晶片、MCU微處理器等晶片都面臨缺貨的情況，此短缺情況將會持續到今年年底。

調研機構IHS Markit數據顯示，車用晶片的短缺很可能會在第一季影響全球近100萬輛輕型汽車的產能，高於先前所估的67.2萬輛，但今年內大部分汽車生產可望恢復正常。