美國政府組聯盟制華　中國如何拆彈？

美國智庫專家Elizabeth Economy昨(1日)表示，總統拜登主張籌組聯盟制衡中國，中方擔心可能比前總統特朗政府更難應付，從中國駐美大使崔天凱近期指美方「換湯不換藥」可看出中國的焦慮。

美國智庫外交關係協會(CFR)當地時間1日舉辦視訊研討會，邀請她和避險基金橋水聯合公司(Bridgewater Associates)創辦人達利奧(Ray Dalio)及耶魯大學史學家甘迺迪(Paul Kennedy)討論美中競爭等議題。

她表示，拜登政府深知中國威脅，重返特朗普執政時退出的聯合國人權理事會等國際組織，有助於在聯合國等場域凝聚支持。華府加強與盟邦合作時，北大西洋公約組織(NATO)對亞太安全事務展露興趣，可能促成歐洲與亞洲的美國盟邦形成聯盟，制衡中國。

她表示，中國表面上尋求與華府在氣候變遷等領域合作，實際上擔心拜登政府同樣強硬、又積極重塑國際領袖形象，可能帶來比特朗普政府更多的問題。

不少評論鼓勵美國調整策略，聯合盟友制衡中國，在亞太地區重建平衡和秩序合法性，惟分析指這種調整可以說是換湯不換藥，很可能重蹈錯誤的覆轍，導致新的失衡，進一步擾亂地區秩序。

她「非常看好」美國對中政策，提到拜登政府持續對中國大量貨品加徵關稅，未迅速拋棄特朗普所有政策，是明智之舉。拜登雖重開與中國合作的大門，但以符合美國利益為前提，代表美方不會為合作而合作，是明智政策。

但她警告，兩岸統一是實現「中華民族偉大復興」重要部分，如果中國吸引力不足以說服台灣2300萬自由生活的人民，中國遲早會不惜為台灣一戰，美國和其他重要民主國家必須做好因應準備。