中國經濟想超越美國？先解決呢三大問題…

去年新冠肺炎疫情突擊全球，令世界出現重大改變，其中經濟率先出現反彈的中國，整體表現優於美國，市場再有聲音提出中國經濟規模即將超越美國。不過，外界擔心，未來是否會重蹈歷史上因大國更迭而引發戰爭的覆轍。學者專家則認為，中國仍受社會高齡化、軍事衝突及政治動盪與3大問題所困擾，而長期中美霸權爭奪的政治悲劇難以避免，未來10年全球好危險。

外媒報道，無論是2030年、2028年，抑或2032年，中國經濟總量超越美國已近在咫尺，同時意義不凡。美國經濟規模在一次大戰前後超越英國成為世界第一，但到二戰後才獨霸全球。曾排名第2的日本，最強時只接近美國經濟的70%，現在中國情況與當年日本相似，原先被認為是絆腳石的新冠肺炎疫情，現在反而助攻，加速中國經濟超越美國的速度。

那麼中國經濟何時可以實現超越美國的夢想呢？不同的智庫各有自己的答案，但預測的時間相差不大，介乎2028年至2032年期間。不過，他們均認為，內地的高齡化是阻礙前進的「灰犀牛」。

相較於美國生育率較高，較年輕的新移民持續移入；據預測，在中國追趕美國的未來10年中，隨着人口結構轉變，到2029年高齡人口將達25%，成為社會龐大的負擔，若中國不能扭轉快速高齡化的趨勢，中國經濟可能會追不上美國，或是追上後數年內再被反超。

報道又指，長遠而言，除了高齡化外，中國亦要防範2隻「黑天鵝」，即為政治動盪與軍事衝突。專家認為，面對未來10至15年間面臨領導人代際更替，為其內部權力結構的重大挑戰；軍事衝突則可能來自外部因素，包括南海、中印邊界、釣魚島爭議及台灣問題等等，加上中美關係快速惡化下，憂慮爆發區域性衝突。

芝加哥大學教授John Mearsheimer在《大國政治的悲劇》寫道，國際體系是一個險惡而殘忍的決鬥場，當大國受到威脅時，必須盡可能地獲取霸權，同時防止其他區域出現挑戰者。美國曾全力阻止德國及蘇聯支配歐洲，阻止日本支配亞洲，而崛起的中國勢必尋求亞洲霸權，同樣美國也將一如既往地竭力阻止中國。

Mearsheimer認為，如果生存是中國的最高目標，那麼中國別無選擇，只能像美國一樣，最大限度地佔有主導世界權力，其結果是中美間激烈而危險的競爭，而這正是大國政治的悲劇。

澳洲前總理陸克文亦預料，中美實力前所未有地接近，2020年代對中美而言都是不成則敗的關鍵時期，這對全球將是「危險的10年」。