【高盛推介】科網股個別發展 資金留意貼牛遠熊
2021年03月02日 11:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：「ATM」周一(1日)反彈，周二(2日)早段則個別發展。當中周一升約5.2%及7.9%的騰訊控股及美團，周二早段繼續上升。而周一升約0.9%的阿里巴巴則周二報跌。
觀察個股輪證資金流向，可見在科網股反彈時，見資金傾向留意貼牛遠熊。進而仔細觀察，則見周一資金轉向部署騰訊熊證，錄得約730萬元資金流入。阿里方面，除了牛證於周一繼續獲資金部署，錄得約900萬元資金流入之外，熊證於周一亦見有少量資金流入。美團方面，則見熊證於周一獲資金轉向，錄得約680萬元資金流入。而牛證亦於周一見資金繼續部署，錄得約240萬元資金流入。
騰訊牛證60509，收回價662元，行使價659.5元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
騰訊熊證64202，收回價750元，行使價753元，換股比率500，槓桿比率16.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
騰訊熊證65976，收回價760元，行使價763元，換股比率500，槓桿比率13.1倍，近44元收回距離遠熊。
美團牛證60599，收回價337.18元，行使價334.18元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
美團熊證55031，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
美團熊證68054，收回價440元，行使價443元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，近61元收回距離遠熊。
阿里牛證51155，收回價230.18元，行使價228.18元，換股比率500，槓桿比率41倍，市場上槓桿最高之一貼牛。
阿里熊證69928，收回價270元，行使價272元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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