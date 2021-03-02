【高盛推介】快手繼續做好　留意貼價認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：快手周一(1日)反彈，收市升約1.6%，周二(2日)早段繼續反彈。高開6.8%後曾升幅擴大至340港元，跑贏大市。

快手周一公布，有關全球發售的穩定價格行動及穩定價格期已於上月28日結束。

觀察個股輪證資金流向，雖見近日資金傾向沽出認購證，但若以過去5個交易日計，則共錄得約4,650萬元資金流入。而若以過去20個交易日計，更錄得約2.34億元資金流入，為同期最多資金流入的認股證相關資產。

快手購證13157，行使價368元，2021年8月10日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、行使價340至400元間產品中，槓桿最高。

快手購證13710，行使價428元，2021年8月16日到期，實際槓桿4.1倍，價外、低街貨。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。