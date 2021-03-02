【瑞通推介】阿里健康貼牛受捧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國10年期債息升勢稍緩，加上眾議院順利通過1.9萬億美元紓困方案，道指隔晚收報31,535點，升603點或2%。

恒指周一(1日)升472點或1.6%，收報29,452點，盤中高見29,550點。周二(2日)早段一度升逾300點，一度重返29,700點以上，惟暫於20天線附近遇阻，指數於29,500點附近徘徊。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾1.2億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾550萬元，反映投資者減倉觀望。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點，而熊證街貨重貨區為收回價30,300至30,399點。

阿里健康獲納入恒指，將於3月15日起生效，有券商預測將吸引15億元被動資金淨流入。阿里健康上日曾飆11.5%，觸及29元，收市維持9.4%升幅，報28.45元，一舉重越10天和20天線。周二早段先升至28.8元，惟未及上日高位已見阻力回吐，曾回試10天線、約28元的支持力。周一有逾80萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有近310萬元淨流入。

恒指公司公布有關優化恒生指數建議的諮詢結果，其中包括劃一成分股權重上限為8%，意味現時佔恒指權重5%的美團日後有機會獲調升權重。美團上日升7.88%，以全日高位366.8元收市，收復50天線，為表現最好藍籌。周二早段最多升逾5%，高見388元，其後升幅收窄。周一有約4.2億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，逾3,800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近2,300萬元淨流入。

紐約證交所將啟動對中國海洋石油美國預託證券的除牌程序，將於3月9日起停止交易。中海油上日逆市下跌1.1%，收9.15元。國際油價隔晚跌逾1%，中海油周二早段再跌4%，跌穿9元之餘，亦失守周一即市低位。周一有約4.7億元北水淨沽出中海油。輪證資金流方面，分別有逾840萬元和逾70萬元淨流入其好倉和淡倉。

吉利汽車周一升3.37%，報26.05元。據報吉利控股與戴姆勒合資的Smart品牌計劃於9月發佈概念車，新一代純電動車型預計明年開始投放市場。另外，工信部部長肖亞慶表示，內地新能源汽車產銷量連續6年蟬聯世界第一，期間累計已售出約550萬輛。吉利汽車周二早段曾升逾3%，上試27元有阻力，升幅收窄至約1%。周一有逾330萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流入。

有同業擬私有化，上周被拋售的微盟集團，周一急彈8.2%，收報24.4元。周二早段曾漲逾4%，升抵25.5元，其後升勢明顯回順。周一有近460萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

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